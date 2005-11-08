چهار نروژي 70 ساعت و 33 دقيقه فيلم ديدند و ركورد شكستند

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، چهار علاقمند به فيلم و سينما شامل سه مرد و يك زن روز گذشته با چشم‌هاي پف‌كرده و چهره رنگ‌پريده پس از هفتاد و ساعت و نيم از سينمايي در يكي از شهرهاي نروژ بيرون آمدند و نام خود را در بخش عشاق فيلم وارد كتاب ركوردهاي گينس كردند. ركورد قبلي اين عرصه 70 ساعت و نه دقيقه بود.



از جمله فيلم‌هايي كه اين چهار ديوانه سينما در مدت زماني نزديك به سه روز تماشا كردند مي‌توان به "چارلي و كارخانه شكلات‌سازي" با بازي جاني دپ و يك فيلم مهجور به نام "زوزو" اشاره كرد. "زوزو" داستان پسركي لبناني است كه به اميد يافتن زندگي بهتر از شهر و ديار خود مي‌گريزد. اما در تلاش براي ورود به جامعه سوئد با مشكلات بزرگتري روبرو مي‌شود.



مت پدر نيلسن، يكي از نوجوانان شركت‌كننده در اين ركوردشكني، پس از خروج از سالن سينما خطاب به حاضران گفت: "امروز صبح احساس بسيار بدي داشتم و مي‌لرزيدم. همه چيز را پرت مي‌كردم و نمي‌توانستم چيزي بخورم." در مجموع يازده نفر در اين برنامه كه از روز جمعه آغاز شده بود حضور داشتند، اما هفت نفر از آنها نتوانستند بيدار بمانند و ركوردشكني را نيمه‌كاره رها كردند.



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