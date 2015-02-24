توجه به مطالبات رهبری در سبک زندگی اسلامی بهترین نقشه راه است

به گزارش خبرنگار، حمیدرضا ترقی بعد از ظهر سه شنبه در همایش علمی فرهنگی دانشجویی سبک زندگی اسلامی و خانواده که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: نداشتن نگاه نا امید به مسائل انقلاب و تعمیق اندیشه ‌های دینی از جمله مطالبات رهبری از جوانان است.

وی افزود: تمام تلاش دشمن ایجاد نا امیدی در جامعه ما نسبت به انقلاب است و این در حالی است که قطعا آینده از آن اسلام و مسلمانان خواهد بود.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد بیان کرد: آزاداندیشی از دیگر مطالبات رهبری از جامعه دانشگاهی است و جوانان ایران اسلامی باید آرمان ‌گرا باشند واز افراط و تفریط در هر کاری دوری کنند و حرکتشان بر اساس معیار و ارزش‌ های اسلامی باشد.

ترقی یادآور شد: تلاش دشمنان اسلام حرکت جوامع اسلامی در راستای الگوگیری از زندگی غربی است و دشمنان در قالب برنامه ‌های مختلف دنبال این هستند که ما تمدن کهن و ارزش ‌های خود را در زندگی رها و مقلد آنها شویم.

وی ادامه داد: نشان دادن زندگی ‌های آنچنانی با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های رسانه‌ ای و با هدف نشان دادن زندگی آرمانی مرد مانشان از اهدافی است که دشمنان برای حذف ارزش‌ های واقعی در بین جوامع اسلامی دنبال می‌ کنند.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای کنترل فساد در جامعه باید از درون انسان‌ ها کار و وجدان ها را بیدار کرد و معنویت و دین یکی از مهم ‌ترین ابزارهایی است که می‌ تواند انسان را از درون کنترل کند.

ترقی اظهار داشت: لازمه سعادت در زندگی انتخاب روش آخربینی در زندگی به جای آخور بینی است چرا که اگر مبنای زندگی انسان آینده ‌نگری و دوراندیشی باشد قطعا خروجی آن نیز سعادت خواهد بود.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمام تلاش مسئولان نظام بر این بود که سبک زندگی گذشته را که گرایش به سمت غرب و غرب‌ زدگی بود حذف و سبک زندگی اسلامی را جایگزین کنند.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد بیان کرد: در این مسیر تلاش‌ های زیادی از سوی دشمنان برای حفظ بازارهایشان در کشور ما در راستای ترویج فرهنگ غرب صورت می‌ گیرد اما جامعه ایران اسلامی روز به روز به سمت زندگی اسلامی در حال حرکت است.

ترقی یادآور شد: اگر به دنبال رشد و کمال در همه عرصه ‌ها هستیم باید از الگوهای غربی فاصله بگیریم و عقل معاش، وجدان کاری، انضباط اجتماعی، بهره ‌وری از جمله مباحثی است که در سبک زندگی اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.