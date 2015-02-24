دفاع مقدس نقش مهمی در شتاب مهندسی کشور داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بهادری عصر سه شنبه در جشن روز مهندسی در ایلام اظهار داشت: مهندسی در کشور ما پیشینه بسیار طولانی دارد و این را می شود از بناهای تاریخی کشومان نظیر تخت جمشید، میدان نقش جهان و ...مشاهده کرد.

وی بیان داشت: یکی از اوج گیری های نظام مهندسی کشور در دفاع مقدس بود که باعث شد مهندسی کشور ما شکل بگیرد و شتاب بخشیده شود.

بهادری عنوان کرد: وجود بیش از یک هزار و ۴۰۰ مهندس شهید کشور خود گواه نقش بی بدیل دفاع مقدس در شتاب بخشی به نظام مهندسی کشور بوده است و ساخت پلهایی نظیر بعثت و خیبر اثبات کننده توانایی کشور ما بوده است.

وی یادآور شد: جامعه مهندسی در همه حال خود را همراه انقلاب می داند و در حاضر نیز با عنایت به تحریم های دشمنان بخشی از توانمندی مهندسان در خنثی توطئه دشمنان کار گرفته می شوند.

این مسئول اظهار داشت: جامعه مهندسی کشور از ابتدای انقلاب اسلامی و به ویژه در دوران دفاع مقدس نقش بسیار مهمی را در عرصه توسعه، پیشرفت و آبادانی داشته است.

وی بیان کرد: مهندسان بسیجی ایران اسلامی در تاریخ دفاع مقدس مهندسی دفاعی را به نمایش گذاشتند و کارهای ناممکن را ممکن شمردند.

وی عنوان کرد: هم اکنون نیز به رغم تحریمهای فراوان، ولی کشور ما به ۲۲ کشور جهان خدمات نظام مهندسی صادر می کند که در نوع خود بی نظیر است.