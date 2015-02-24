به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های پرسپولیس و لخویای قطر در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا شامگاه سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* تعداد زیادی پرچم ویژه گرامیداشت مقام پیامبر اعظم حضرت محمد(ص) بین تماشاگران توزیع شد که نمای زیبایی به ورزشگاه داده بود.

* علی کریمی، احمد رضا عابدزاده، مهدی مهدوی کیا، محمد پنجعلی، ادموند بزیک، مرتضی فنونی زاده و ضیا عربشاهی در جایگاه ویژه ورزشگاه حاضر شدند. همچنین مهدی دغاغله و ژوزه تادو هم که پیش از این مسابقه از لیست پرسپولیسی ها خط خورده است از جایگاه این مسابقه را تماشا کردند.

* محمدرضا خانزاده مدافع مصدوم پرسپولیسی ها هم از جمله تماشاگران این دیدار در جایگاه ویژه بود.

* مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی فوتبال ایران هم در ورزشگاه آزادی حضور داشت.

* پیش از شروع این مسابقه ابتدا میلاد با سعادت حضرت زینب (س) از بلندگوی ورزشگاه تبریک گفته شد. به همین مناسبت سرود هایی از بلندگوی ورزشگاه پخش شد.

* کریمی، مهدوی کیا و ادموند بزیک پیش از آغاز مسابقه به رختکن پرسپولیس رفتند و با اعضای این تیم خوش و بش کردند.

* در اواسط نیمه دوم محسن بنگر به خاطر خطایی که بازیکن لخویا بیرون خط کناری زمین روی او انجام داد با وی درگیر شد که دخالت سایر بازیکنان برای دقایقی بازی را به جنجال کشاند و برخی بازیکنان با یکدیگر درگیر شدند.