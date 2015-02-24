برای خروج از رکود اقتصادی باید از فرمول های برون رفت استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا قلمکاری بعداز ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جو اقتصادی یک فضای دموکراسی را ایجاد کردیم.

وی بیان داشت: به منظور برون رفت از رکود اقتصادی نیاز به افزایش تقاضا است تا بتوان از این طریق بیزینس را رونق دهیم.

عضو تشکل فراگیر تولید و تجارت در اصفهان در خصوص نخبه یابی در حوزه اقتصاد گفت: اتفاقی که چندین سال است با آن در عرصه اقتصادی دست به گریبانیم و مانعی بزرگ برای نخبه یابی شده است اینکه صنعت و دانشگاه با هم قهر بودند.

وی با اعلام اینکه اساتید دانشگاهی و نخبه گان علمی به جای اینکه پلی ما بین دانشگاه و صنعت باشند تنها به دنبال ارتقای علمی خود و بالا بردن سطوح دانش از طریق چاپ مقالات آی اس آی خود بودند و ادامه داشت: شناسایی نخبگان صنعتی و اقتصادی و استفاده از توان آنها در حوزه اقتصاد یکی از پنج آیتم توسعه اقتصادی هر جامعه است.

کمیته های نخبه یابی باید در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شود

قلمکاری ایجاد کمیته های نخبه یابی در اتاق بازرگانی اصفهان یکی از ضروریان است و باید محور کار قرار گیرد ،اعلام کرد: به عنوان مثال اگر طرح موضوع شود کاهش بهره باید فراخوان زده شود در سطح دانشگاه ها و صنعت و در یک فرصت برابر این اقدام انجام گیرد.