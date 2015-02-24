نمایشگاه بهاره سراوان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه مطابق نیازسنجی های صورت گرفته، انواع مواد غذایی، آجیل، شیرینی، سوغات، پوشاک، کیف و کفش به فروش می رسد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف توزیع بهتر و دسترسی آسان تر مردم به کالاهای ضروری به مدت ده روز دایر خواهد بود.

حمید الله جهاندیده افزود: حضور ۸۰ غرفه دار از استان های کرمان، مازندران، اصفهان و خراسان بر اهمیت نمایشگاه بهاره سراوان می افزاید چرا که استقبال مردم این خطه به خوبی نشان دهنده خو گرفتن آنان با دیگر فرهنگ ها و سنت ها و مواد غذایی مختلف است.

وی با اشاره به نظارت بازرسان بر کنترل قیمت ها بیان کرد: برای کنترل قیمت و به منظور کنترل تخفیف ۱۰ الی ۱۵ درصدی کالاهای ارایه شده در این نمایشگاه، روزانه تعداد چهار بازرس از اداره صنعت و معدن و چهار بازرس نیز از اتاق اصناف به صورت شیفتی کار نظارت را برعهده دارند.

جهاندیده اضافه کرد: افرادی که قیمت گذاری نمایشگاه را رعایت نکنند، پرونده تخلف آنان تکمیل و برای بررسی بیشتر به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.