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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۴۵

نمایشگاه بهاره سراوان راه اندازی شد

نمایشگاه بهاره سراوان راه اندازی شد

زاهدان- نمایشگاه بهاره سراوان، با هدف تامین کالای مورد نیاز شب عید عصر امروز در میان استقبال مردم این شهر آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه مطابق نیازسنجی های صورت گرفته، انواع مواد غذایی، آجیل، شیرینی، سوغات، پوشاک، کیف و کفش به فروش می رسد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف توزیع بهتر و دسترسی آسان تر مردم به کالاهای ضروری به مدت ده روز دایر خواهد بود.

حمید الله جهاندیده افزود: حضور ۸۰ غرفه دار از استان های کرمان، مازندران، اصفهان و خراسان بر اهمیت نمایشگاه بهاره سراوان می افزاید چرا که استقبال مردم این خطه به خوبی نشان دهنده خو گرفتن آنان با دیگر فرهنگ ها و سنت ها و مواد غذایی مختلف است.

وی با اشاره به نظارت بازرسان بر کنترل قیمت ها بیان کرد: برای کنترل قیمت و به منظور کنترل تخفیف ۱۰ الی ۱۵ درصدی کالاهای ارایه شده در این نمایشگاه، روزانه تعداد چهار بازرس از اداره صنعت و معدن و چهار بازرس نیز از اتاق اصناف به صورت شیفتی کار نظارت را برعهده دارند.

جهاندیده اضافه کرد: افرادی که قیمت گذاری نمایشگاه را رعایت نکنند، پرونده تخلف  آنان تکمیل و برای بررسی بیشتر به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

کد مطلب 2506013

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