استان البرز با تمام قوا در خدمت مسافران نورزوی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان البرز با حضور 30 تن از روسای استان از جمله فرمانداران شهرستان ها، معاونت های شهرداری کرج، معاونت خدمات شهری شهرداری کرج، مدیران کل اورژانس، جمعیت جوانان هلال احمر، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مدیر کل اداره آمار و اطلاعات استانداری به ریاست معاونت عمرانی استاندار البرز بعد از ظهر سه شنبه در محل استانداری در کرج برگزار شد.

رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر نوروزی استان در این نشست اعلام کرد: استان البرز با تمام قوا آمادگی خدمات رسانی به مسافران عبوری و شهروندان استان را دارد و با دیگر نهاد ها و ادارت هماهنگ خواهد بود.

در حال حاضر تنها ناظر مسافرانیم نه میزبان

هیربد معصومی در این نشست از فرمانداران و شهرداران تمام نواحی خواست تا ضمن شناسایی کاستی های مناطق تحت مدیریتشان و رفع هرچه سریعتر نواقص ، با نصب علایم راهنمایی در نقاط حساس شناسایی شده، پاکسازی حریم شهرداری ها از نخاله های ساختمای، زیباسازی و پاکسازی شهر خودرا برای استقبال از بهار آماده سازند.

معاون عمرانی استانداری افزود: در حال حاضر دو برنامه مهم پیش روی ماست، از یکسو طرح استقبال از بهار و از سوی دیگر اجرای خدمات رسانی دستگاهها از جمله بانکها ، نیروی انتظامی، اورژانس و بیمارستانها خدمات روشنایی و نظافت جاده ها در کنار برنامه های ستاد اجرایی خدمات سفر نوروزی استان.

معصومی ابراز امیدواری کرد تا به زودی شاهد زمانی باشیم که به جای ناظر مسافران میزبان آنان باشیم و در شهرمان از آنان پذیرایی کنیم.

در ادامه به ترتیب فرمانداران شهرستان ها و روسای دستگاههای خدمات رسان برنامه های خود را برای مسافران نورزی اعلام کردند.

ایستگاه اقتصادی بین راهی عامل جذب مسافران و کاهش ترافیک شهری

مهدی ایرانی فرماندار ویژه شهرستان کرج با ارائه پیشنهاد برپایی ایستگاههای اقتصادی از جمله فروش مواد غذایی لازم و خدمات و صنایع دستی استان به مسافران نوروزی گفت: این اقدام هم توجه مسافران را به استان جلب نموده و معرف سطح امنیت و خدمات خواهد بود هم از هجوم ترافیک و شلوغی مسافران گذری برای تامین خریدهای موقت از داخل شهر خواهد کاست.

وی تصریح کرد: از آنجا که دولت خدمات شایسته ای را در سالی که گذشت به مردم ارائه کوده است خوب است تا با ثبت بخشی از عملکرد و توانمندی بدنه دولت در ویژه نامه هایی که بین مسافران توزیع می شود نقش آگاهی رسانی را هم ایفا کنیم.

فرماندار ویژه کرج ضمن اعلام آمار 190 هزار تایی خودروهای عبوری از اتوبان تهران کرج در روزهای عادی افزود: این تعداد به 250 تا 260 هزار خودرو در ایام تعطیلات نوروزی خواهد رسید که که توقفگاههای اقتصادی مذکور می تواند ضمن ایجاد فضایی زیبا برای عکس های خانوادگی در کنار نماد های نوروزی ایجاد اشتغال و تفرج کند

ایرانی برپایی هفت سین های بزرگ و طبیعی در ورودی ها و خروجی های شهر را از جمله جذابیت های پیش بینی شده در ایام نوروز خواند و افزود: اطلاعات لازم در باب آشنایی با ظرفیت های شهری و گردشگری استان در قالب لوح فشرده و بنر و ویژه نامه بین مسافران توزیع خواهد شد.

نظرآباد فاقد زیبایی های بصری و جذابیت برای مسافرین است

فرماندار نظر آباد ضمن ابراز گلایه از عدم همکاری مسولین استانی در رسیدگی به راههای ورودی و خروجی شهرستان نطر آباد در اتوبان و به ویژه جاده قدیم گفت: اگرچه شهرستان نظرآباد از یک جهت آخرین شهرستان است برای مسافرینی که از گیلان و قزوین وارد استان البرز می شوند اولین وردی است و نازیبایی وردی شهرستان که بیابانی و فاقد تابلو های لازم و زیباسازی و نماسازی است چهره استان را بسیار ناخوشایند جلوه خواهد داد.

حجت الله صادقی افزود: مسافرینی که زیبایی قزوین و سرسبزی شمال را پشت سر گذاشته اند به محض ورود به شهرستانی که فاقد تابلو و فضای سبز و بلوار بندی است به نوعی دلزده خواهند شد.

صادقی ضمن بر شمردن اقداماتی از جمله کشیک نانوایی ها و ادارات شهرستان و همکاری جهت اصلاح نواقص باند ویژه بالگرد اورژانس افزود: سه پایگاه خدماتی شامل نماز خانه و خدمات تعمیرات و اورژانسی و اطلاع رسانی تامین شده و پایگاه خدماتی فخر ایران به عنوان تنها مرکز در این مسجد نیز در این ایام در خدمت مسافران نوروزی خواهد بود.



وی تصریح کرد: تمام اقدامات کنده کاری در معابر نیز تا 15 اسفند به پایان رسیده و تا پس از تعطیلات عید هیچ تخریب و کنده کاری در شهرستان انجام نخواهد شد.

عدم اسقرار دستگاههای حساس اداری در فردیس کارها را دشوار کرده است

معاون برنامه ریزی فرمانداری فردیس در این نشست ضمن اعلام عدم استقرار اداره میراث فرهنگی و راه و شهر سازی در شهرستان فردیس گفت: عدم حضور این دو دستگاه حساس ادرای فعالیت های عمرانی و گردشگری را دچار مشکل کرده است.

کردلو تصریح کرد: به رغم تمام مشکلات موجود چهار سفره هفت سین، چهار پایگاه امدادی هلال احمر، بنرهای خوش آمدگویی نوروزی و همچنین طرح زوج و فرد خودروها در شهر فردیس، مشکین دشت و روستای فرخ آباد از جمله اقدامات نوروزی این شهرستان خواهد بود.

هشتگرد آماده استقبال از مسافران نوروزی

رئیس اداره شهر و روستای ساوجبلاغ ضمن بر شمردن امکانات و آمادگی های شهرستان هشتگرد در ایام استقبال نوروزی گفت: باند ویژه بالگرد در ضلع جنوبی بزرگراه، 14 نماز خانه بین راهی در روستاهای گردشگری مانند چندار و چهار باغ، 13 پایگاه خدمات امداد رسان که پنج پایگاه در بزرگراه خواهد بود، تجهیز پارک سوار، اسکان در آموزش و پرورش شهرستان از جمله اقدامات این شهرستان است.

تغییرات جوی مانع پذیرش مسافران نوروزی طالقان نیست

حامد صادقیان معاون عمرانی شهرداری طالقان ضمن اعلام آمادگی کامل در برابر تغییرات جوی و بارش احتمالی برف، پذیرش مسافران یک روزه و بیشتر را در محل های پیش بینی شده اسکان در آموزش وپرورش امکان پذیر خواند.

ویژه نامه نوروزی سفیر آشنایی استان البرز و مسافران

مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز نیز با اعلام تدارک یک ویژه نامه نوروزی برای اطلاع رسانی به مسافران نوروزی گفت: تمام اطلاعات شهرستان های استان و هر آنچه برای آشنایی با استان از فرهنگ و اقتصاد و خدمات و ایمنی و راه و غیره لازم باشد به همراه نقشه در این ویژه نامه تنظیم و در تیراژ بالا در اختیار گردشگران قرار خواده گرفت.

ابوالفضل عبیدی از تمام فرمانداران و نمایندگان فرمانداران خواست تا هر اطلاعاتی که از شهرستان هایشان ضروری می دانند به همراه عکس در اختیار این اداره کل قرار دهند تا در ویژه نامه چاپ و در اختیار همگان گذاشته شود.

وی برپایی بازارچه صنایع دستی در کاخ مروارید را که از 15 اسفندماه سال جاری تا یازدهم فروردین ماه سال 94 برپا خواهد بود را از دیگر اقدامات این اداره کل خواند و افزود : با توجه به حرمت ایام شهادت فاطمه زهرا(س) پس از چهارم فرودین جشنواره بهاره صنایع دستی و اقوام آغاز خواهد شد.