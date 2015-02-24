ایران اولین کشور کمک کننده به عراق در نبرد با داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق در نشست خبری با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود ضمن استقبال از چهارمین سفر ظریف به بغداد و قبل از آن دیدار معاون رئیس جمهوری کشورمان و امضای یادداشت تفاهم همکاری از سوی جهانگیری با مقامات عراقی افزود: ما در راستای تقویت روابط با شش کشور همسایه و غیر همسایگان و همه کشورهای دنیا حرکت می کنیم.عراق مایل به تقویت روابط و تحقق منافع مشترک با جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر خارجه عراق تاکید کرد: ما یادداشت تفاهم مربوط به روادید دیپلماتیک و روادید خاص را امضا کردیم.

وی افزود: عراق دستاوردهایی در بعد امنیتی و سیاسی به دست آورده است.

از سوی دیگر ظریف نیز گفت: ایران و عراق چالشهای مشترکی دارند و ما به حمایت بین المللی نیاز داریم.ثبات و پیشرفت عراق به منزله ثبات و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: عراق در همه زمینه ها پیشرفت به دست آورده است و ما از نقش دولت عراق در مبارزه با تروریسم داعش و حامیان آن تمجید می کنیم.ایران اولین کشور کمک کننده به عراق علیه داعش بود.تهران در کنار عراق بوده و در کنار این کشور نیز می ماند.