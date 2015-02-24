گره زدن معیشت مردم با مذاکرات انحراف است/ از احمدی نژاد بی خبرم

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو وزیر سابق علوم در حاشیه گردهمایی حماسه سازان ولایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه من معتقدم ماهیت مذاکرات باید عزت ملت ایران را حفظ کند اظهار کرد: چرا که ۱۰، ۲۰ سال زحمت کشیده شده است و امروز آمریکاییها به خاطر داشته های ما پای میز مذاکرات آمده اند نه به خاطر لبخندهای ما زیرا اگر قرار بود برای لبخندهای ما باما مذاکره کنند دولت اصلاحات از لبخند گذشته بود و به قهقه رسیده بود.

وی افزود: امروز به دلیل داشته های ما یعنی اینکه توانستیم سانتریفیوژ بسازیم و ۳ درصد را به ۵ درصد و ۵ درصد را به ۲۰ درصد برسانیم و توانستیم آب سنگین اراک داشته باشیم و این همه شهید بدهیم آنها با ما مذاکره می کنند.

دانشجو با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه صلح یک فرصت است برای تنفس تصریح کرد: صلح فرصتی نیست که انسان خودش را خفه کن بلکه زمانی صلح میسر است که ما بتوانیم در ورای آن به داشته هایما ن بیفزاییم نه اینکه همین توانی که داریم نیز مضمحل کنیم.

وی گفت: آنچه که مهم است این است که توافق هسته ای به به صورت جامع باشد و اینکه بخواهند کلیات در یک جلسه و جزئیات در جلسه دیگر بررسی شود طبق خواسته های آمریکا است یعنی فرسایشی کردن مذاکرات.

دانشجو افزود: آمریکا امروز به چیزی که می خواسته رسیده است بنابراین بهترین راه برای آنها این است که مذاکرات ادامه پیدا کند.

وزیر اسبق علوم با اشاره به سخنان اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه ما بدنبال تفاهم نامه هسته ای هستیم گفت: اصلا بحث بر سر اسم نیست بلکه اصل آن چیزی است که روی کاغذ می آید و دو طرف امضا می کنند هر چیزی اگر برای ایران الزام آور باشد باید در یک جا بیاید نه اینکه اسم یکی را توافقنامه و دیگری را تفاهمنامه بگذاریم.

دانشجو با تاکید بر اینکه آمریکایی می خواهند ما را محک بزنند اظهار کرد: وقتی به مقدس ترین مقدسات ما توهین می شود حداقل آن این بود که مسئولان وزارت خارجه ما جهت اعتراض به این موضوع سفر خود به فرانسه را یک هفته عقب می انداختند یا اینکه آمدند چند نفر را یک سال پیش به لیست تحریم اضافه کردند ما هم اعلام می کردیم حالا که این اتفاق افتاد ما هم به هزار سانتریفیوژ خود گازرسانی می کنیم.

وی افزود: آنها می خواهند بدانند آیا تحریم برای مذاکره کنندگان آنقدر بزرگ است و بزرگنمایی شده است یا خیر.

دانشجو با تاکید بر اینکه ما در برخی مکان ها و زمانها غفلت کردیم و اگر یکسال پیش بعد از توافق ژنو که چند نفر را به لیست تحریم اضافه کردند به طرف مقابل می فهماندیم که ما در مذاکرات جدی هستیم گفت: آمریکایی ها به گونه ای هستند که اگر یک قدم عقب نشینی کنی چند قدم به جلو می آیند. ما در مذاکرات باید جدی بودن خودمان را نشان دهیم.

وزیر سابق علوم با اشاره به سخنان آمریکایی ها مبنی بر دست بسته بودن ایران در مذاکرات تصریح کرد: ما چه کاری انجام داده ایم که آنها فکر می کنند که ما دست بسته ایم اما مردم در ۲۲ بهمن نشان دادند که دست بسته نیستند.

دانشجو گفت: مواضع منفعانه ما در قبال توهین به مقدسات و اعمال تحریم های جدید سبب شده است که اینها به چنین باور غلطی برسند.

دانشجو در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر به صفر رسیدن تورم و رابطه آن با تحریم های غرب افزود: هر کسی بخواهد معیشت مردم را به مذاکرات هسته ای گره بزند راه انحرافی طی کرده است.

وی تاکید کرد: معیشت مردم و فناوری های هسته ای در طول هم هستند و نه در عرض هم. فناوری و تکنولوژی باید برای کشور اقتدار آفرین باشد و ملتی که اقتدار نداشته باشد نمی تواند در دنیا حرفی بزند.

دانشجو در پایان گفت: هر قدر علم و دانش داشته باشیم به همان اندازه می توانیم در دنیا حرف بزنیم.

وزیر سابق علوم در پاسخ به این سئوال که آیا در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به عنوان کاندیدا شرکت می کنید یا خیر گفت: بله در انتخابات شرکت می کنم اما فقط رای می دهم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا آقای احمدی نژاد نیز برای انتخابات به عنوان کاندیدا حضور دارد یا خیر گفت: این را باید از خود آقای احمدی نژاد بپرسید.

دانشجو همچنین در پاسخ به اینکه آیا با آقای احمدی نژاد جلساتی را در خصوص انتخابات داشته اید یا خیر تصریح کرد: با احمدی نژاد نه جلسه و نه از وی خبر دارم.

براساس این گزارش، سومین گردهمایی حماسه سازان ولایی(یاران ولایت) عصر امروز(سه‌شنبه) با حضور جمعی از اعضای دولت نهم و دهم از جمله مسعود زریبافان، محمدعلی رامین، کامران دانشجو، جواد شمقدری، علیرضا علی‌احمدی، امیررضا واعظ آشتیانی، ابراهیم انصاریان، محمدمهدی زاهدی و عبدالرضا مصری در حسینیه «اول مظلوم» تهران برگزار شد.