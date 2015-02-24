افزایش 50 درصدی تولید خودرو در کشور /سیاست های نادرست قیمت گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مدنی عصر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح سومین نمایشگاه صنعت خودرو و قطعات وابسته در استان سمنان ضمن اشاره به احیای صنعت خودرو سازی کشور بعد از بحران سال های 91 و 92 از افزایش 50 درصدی تولید خودرو در کشور خبر داد.

وی آسیب صنعت خودروی کشور را ناشی از سیاست های نادرست قیمت گذاری و انحصاری بودن دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر این صنعت توانسته نقش موثری در رونق اقتصادی کشور ایفا کند به طوری که پیش بینی می شود صادرات خودرو از ایران روند چشمگیری از خود نشان داده و افزایش یابد.

صنعت ساختمان و خودرو دو موتور محرک قوی برای اقتصاد کشور

معاون نظارت بر اجرای سازمان استاندارد ایران نیز در این مراسم، خودرو سازی و صنعت ساختمان را دو موتور محرک قوی برای اقتصاد کشور معرفی و تصریح کرد: صنعت خودرو سازی کشور با شاخص های روز دنیا هماهنگ است.

وحید مرندی با بیان این مطلب که افزایش استاندارد قطعات خودرو می تواند زمینه ساز افزایش کیفیت خودروها باشد عنوان کرد: نقش ایمنی خودرو در کاهش تلفات جاده ای هم بسته به همین استاندارد سازی قطعات خودرویی است.

دولت از تولید کنندگان قطعات خودرو حمایت کند

استاندار سمنان نیز در این آئین با بیان اینکه این استان از ظرفیت مناسبی برای تولید قطعات خودرو در کشور برخوردار است، خواستار حمایت از تولیدکنندگان قطعات خودرو شد.

محمد وکیلی با اشاره به وجود پنج دانشکده فنی در زمینه خودروسازی در استان سمنان افزود: این استان می تواند پس از تهران و خراسان رضوی به عنوان سومین قطب خودروسازی کشور مطرح شود.

123 واحد صنعتی استان سمنان 20 درصد قطعات خودرویی کشور را تولید می کنند

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان هم با یادآوری این مطلب که 123 واحد صنعتی مربوط به صنایع و قطعات خودرو در شهرک صنعتی سمنان مشغول فعالیت هستند اذعان داشت: 20 درصد قطعات فنی خودرویی کشور در این استان تولید می شود.

بهروز اسودی ساخت سالانه 62 میلیون قطعه با شماره فنی از جمله قطعان لاستیک، سیستم تهویه، سیستم فرمان خودرو و ... را از مهمترین فعالیت های صنعتی استان معرفی و ابراز داشت: این صنعت در استان توانسته زمینه اشتغال شش هزار نفر معادل 13 درصد اشتغال استان را فراهم کند .

وی اظهار داشت: دو طرح خودرو سازی در استان مورد نظر است که اگر به بهره برداری برسند زمینه اشتغال بیش از سه هزار نفر ایجاد می شود.

اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی رهبر هدف برگزاری نمایشگاه خودرو در سمنان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان نیز افتتاح این نمایشگاه را تخصصی و ملی و با هدف عرضه و نمایش قطعات و تجهیزات و ماشین آلات صنعت خودرو سازی دانست و گفت: این نمایشگاه تا هشتم اسفند به روی علاقه مندان گشوده است.

محمد رضا صادقی اهداف دیگر برگزاری این نمایشگاه را توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب عنوان و خاطر نشان کرد: خوشه صنعتی خودرو سه سال است توسط شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان ایجاد شده است و برگزاری نمایشگاه صنعت خودرو و قطعات وابسته در سمنان از برنامه های این خوشه صنعتی است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه نقش موثری در ارایه توانمندی های صنعتی تولید کنندگان خودرو در داخل کشور و نیازمندی های مصرفی صنایع خودروسازی دارد تصریح کرد: اینکه در این نمایشگاه 114 غرفه حضور دارند و بارزترین شرکت حاضر در نمایشگاه شرکت خودرو سازی سایپا است.

امکان ارتقای میزان تولید ناخالص ملی در صنایع خودرو با برنامه ریزی مسئولان

محمد رضا نجفی منش عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان کشور هم آینده صنعت خودرو و قطعه سازی در کشور را روشن خواند و ابراز داشت: در حال حاضر ارزش میزان تولید قطعات خودرو در کشور شش میلیارد دلار است و در افق 1400 این رقم باید به 30 میلیارد دلار افزایش یابد.

محمدحسن عصار حسینی رئیس انجمن قطعه سازان استان سمنان نیز در خاتمه این مراسم به بیان مشکلات این صنعت در استان پرداخت و خواستار ارتقای میزان تولید ناخالص ملی در بخش صنایع خودرو با برنامه ریزی مناسب مسئولان شد.