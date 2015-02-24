سیاه جامگان با شکست صبای قم به مرحله دوم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های مرحله گروهی مسابقات لیگ نونهالان باشگاه‌های کشور عصر سه شنبه در قم ادامه یافت و تیم فوتبال صبای قم برابر سیاه جامگان قم شکست خورد.

در این مسابقه که در ورزشگاه تختی قم برگزار شد تیم فوتبال سیاه جامگان قم موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست داده و با کسب حداکثر امتیاز صدرنشین شده و به عنوان تیم نخست رای دور دوم مسابقات فوتبال نونهالان کشور شود.

در این مسابقه صبای قم در نیمه نخست در گلزنی موفق نبود اما با سیاه جامگان با ارائه یک بازی تهاجمی و با بهره‌مندی از عدم هماهنگی بین خطوط صبا موفق شد این تیم را با گل‌های محمدمهدی شعبانی ۲ بر صفر شکست دهد.

کار شاگردان محمد علیخانی برای مازگشت به بازی وقتی سخت‌تر شد که علی اصغر طاهری در نیمه دوم گل سوم سیاه جامگان قم را نیز به ثمر رساند تا اوضاع برای صبا پیچیده‌تر شود اما صبا با وجود این اختلاف، بار دیگر دست به تلاش زد و توانست فاصله را کم کند.

صبا در دقایق پایانی بازی موفق به گلزنی شد و ۲ بار دروازه تیم سیاه جامگان را فرو ریخت و حتی برای به ستاوی کشاندن بازی فرصت‌های خوبی نیز داشت اما بی‌دقتی بازیکنان صبا سبب شد بازی در ‌‌نهایت با برتری ۳ بر ۲ سیاه جامگان قم خاتمه یابد.

صبا در نخستین مسابقه خود نیز با برتری قاطع ۶ بر صفر تیم علم و ادب همدان را از پیش رو برداشته بود و در دومین بازی برابر کانون کرج ۳ بر یک پیروز شد و برای صعود به مرحله بعد باید در آخرین مسابقه خود برابر آبفای اصفهان حداقل یک امتیاز بگیرد گرچه این تیم در شرایط خاصی با وجود شکست نیز صعود می‌کند.

سیاه جامگان نیز با کسب ۱۲ امتیاز از ۴ بازی به کار خود در این مرحله پایان داد و دست نیافتنی شد تا کمال شیری به فکر تقویت تیمش برای مرحله دوم و سرنوشت ساز مسابقات باشد.

صبا قهرمان فصل گذشته لیگ نونهالان قم شد تا سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آورد اما سیاه جامگان با سهمیه آزاد در مسابقات شرکت کرد و فدراسیون فوتبال نیز با درخواست میزبانی باشگاه سیاه جامگان قم موافقت کرد.

پس از برگزاری مسابقات دوره‌ای بین این ۵ تیم در ‌‌‌‌نهایت ۲ تیم جواز حضور در مرحله بعدی این مسابقات را به دست می‌آوردند و پس از برگزاری رقابت‌های دور دوم در ‌‌‌‌نهایت ۴ تیم راهی لیگ بر‌تر نونهالان کشور می‌شوند.

شیری: سیاه جامگان به دنبال استفاده از ظرفیت بومی فوتبال قم است

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان قم با بیان اینکه این تیم می‌توانست در بازی با صبا با نتیجه بهتری به پیروزی برسد گفت: سیاه جامگان به دنبال استفاده از ظرفیت بومی فوتبال قم است.

کمال شیری پس از پیروزی تیمش برابر صبای قم در مسابقات فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور اظهار داشت: امروز بازی بسیار خوبی از هر دو تیم دیدیم و تیم سیاه جامگان نیز بازی را بسیار خوب شروع کرد و توانستیم با استفاده از موقعیت‌های گلزنی ۳ بر صفر پیش بیفتیم اما در دقایق پایانی جریان بازی را از دست دادیم.

وی افزود: تیم بر‌تر میدان بودیم و می‌توانستیم با نتیجه بهتری در این بازی به پیروزی برسیم اما موقعیت‌های گل متعددی را از دست دادیم و تعویض چند بازیکن اصلی ما در اواخر بازی در دریافت ۲ گل بی‌تاثیر نبود.

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان قم گفت: تیم صبای قم نیز امروز بازی خوبی انجام داد و در اواخر وقت بازی به خوبی به بازی برگشت اما بازیکنان سیاه جامگان توانستند با حفظ تمرکز در تمام زمان بازی با هدف خود برسند و ۳ امتیاز مهم این بازی را از آن خود کنند.

شیری بیان کرد: با وجود اینکه در صدر جدول ایستاده‌ایم اما برای ما فرقی ندارد که در رده اول یا دوم گروه قرار بگیریم بلکه مهم، برای ما صعود است و در مرحله دوم باید به فکر تقویت تیممان باشیم تا بتوانیم به اهداف بزرگ‌تر فکر کنیم.

وی عنوان کرد: از نظر فنی این ظرفیت را داریم که امسال به لیگ بر‌تر کشور صعود کنیم اما تیم ما نیاز به هماهنگی بیشتری دارد زیرا با توجه به جذب چند بازیکن از دیگر تیم‌های قمی، تیم ما دیر بسته شده و نیاز به زمان دارد.

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان قم تصریح کرد: می‌خواهیم پیش از حضور در مسابقات مرحله دوم ۳ یا ۴ بازیکن جدید به تیممان اضافه کنیم اما اولویت جذب بازیکن تیم سیاه جامگان قم در مرحله دوم با بازیکنان بومی است و به دنبال استفاده از ظرفیت بومی فوتبال قم هستیم و اگر نتوانیم در میان نفرات بومی، بازیکنان مدنظرمان را بیابیم آن‌گاه به سراغ غیر بومی‌ها می‌رویم.

علیخانی: عدم تمرکز روانی عامل شکست صبا برابر سیاه جامگان بود

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه صبا با یک تساوی برابر نماینده اصفهان به مرحله بعد صعود می‌کند گفت: عدم تمرکز روانی عامل شکست صبا برابر سیاه جامگان بود.

محمد علیخانی پس از شکست تیمش برابر سیاه جامگان قم در مسابقات لیگ نونهالان باشگاه‌های کشور اظهار داشت: امروز بازی خوبینسبت به مسابقه برابر نماینده البرز به نمایش نگذاشتیم و‌ در خط دفاعی اشتباهات بسیار زیادی داشتیم و عدم تمرکز در خطوط دفاعی و میانی ما سبب شد به حریف موقعیت گل بدهیم.

وی افزود: بازیکنان ما از ابتدای مسابقه عصبی بودند که علت آن رقابت بین بازیکنان دو تیم با توجه به حساسیت مسابقه بین دو تیم قمی بود و گل‌هایی که دریافت کردیم به دلیل عدم تمرکز روانی در جریان مسابقه بود و به همین دلیل در ضربات نهایی به چارچوب هم مشکل داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: ضربات به چارچوب ما در نیمه دوم ۲ برابر حریف بود اما این ضربات یا به جایی می‌رفت که دروازه‌بان حریف ایستاده بود یا راهی به چارچوب پیدا نمی‌کرد.

علیخانی بیان کرد: صبا در بازی فردا با یک تساوی برابر نماینده اصفهان هم به مرحله بعد صعود می‌کند اما این بدان معنی نیست که در برابر اصفهانی‌ها به دنبال مساوی هستیم بلکه برای پیروزی و کسب ۳ امتیاز با تفاضل گل خوبی به میدان می‌رویم تا شایستگی‌های خود را ثابت کنیم و به شرایط خوب روانی قبل برگردیم.

وی عنوان کرد: ممکن است فردا حتی در صورت شکست هم به مرحله بعد صعود کنیم اما اصلا به این قضیه فکر نمی‌کنیم و هدفمان تنها کسب پیروزی است البته ۲ بازیکن ما شامل محمدرضا عزیزی و محمد زند آسیب دیده‌اند و آن‌ها را از دست داده‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: صعود ۲ تیم قمی از این گروه به دور دوم اتفاق خوشایندی برای همه اهالی فوتبال قم است و امیدوارم فردا با کسب یک نتیجه خوب، شادی را به اهالی فوتبال قم هدیه کنیم و به همراه سیاه جامگان راهی مرحله دوم شویم.