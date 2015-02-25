دشمن در زمان جنگ تحمیلی تمام گزینه ها را برای ایران رو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا موسوی عصر سه شنبه در مراسم تجلیل ازقهرمانان، پیشکسوتان و نام آوران رزم سلطان استان همدان اظهار داشت: در جنگ بزرگمردانی حضور داشتند که هر چند سن و سالشان کم بود، اما کارهای بزرگی انجام دادند که نباید دست کم گرفته شوند.

وی با اشاره به احادیثی از حضرت رسول (ص) ادامه داد: پیامبر(ص) بشارت دادند که گروهی به دور روح الله جمع خواهند شد که هیچ قوم و خویشی باهم ندارند و آنها همان شیعیان حضرت علی (ع) هستند و مرگشان شهادت در راه خداست.

جانشين فرمانده سپاه ناحيه همدان با اشاره به سخن امام خمینی (ره) در سال ۴۲ و در زمان تبعید ایشان پیرامون آنکه سربازان من هنوز در گهواره هایشان هستند، افزود: سال ۵۷ روایت پیامبر (ص) و فرمایش امام خمینی (ره) به تحقق پیوست.

موسوی با بیان اینکه پیروان امام خمینی (ره) در مدت ۱۰ روز انقلاب را تثبیت و به پیروزی رساندند، ‌ گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دشمن احساس خطر کرد و انواع و اقسام کودتاها و ترورها را برای انقلاب نوپا درنظر گرفت.

وی با اشاره به حمایت کل دنیا از عراق در زمان جنگ تحمیلی، بیان داشت: در این جنگ یک طرف تا دندان مسلح و طرف دیگر حتی برای تامین سیم خاردارها با مشکل مواجه بود.

جانشين فرمانده سپاه ناحيه همدان با بیان اینکه دشمن در زمان جنگ تمام گزینه هاش را برای ایران رو کرد، افزود: دیگر گزینه ای برای دشمن نمانده است.

هنوز درد سیلی که شهدا به دشمن زدند آرام نشده است

موسوی با افزودن این مطلب که اگر در زمان کنونی دورتادور ایران جنگ و آتش است، اما هیچ کس جرات نزدیک شدن به ایران را ندارد همه را مدیون شهدا هستیم، گفت: هنوز درد سیلی ای که شهدا به دشمن زدند آرام نشده است.

وی با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند به ایران کج نگاه کند، عنوان کرد: باید خود را بیش از گذشته باور داشته باشیم.

جانشين فرمانده سپاه ناحيه همدان با اشاره به سخنانی از شهیدان، ادامه داد: شهدا مستجاب الدعوه هستند و باید به وصیت آنها عمل کنیم.

موسوی با بیان این نکته که تنها نگذاشتن ولایت و رعایت حجاب وصیت شهداست، گفت: یادمان نرود که جنگ هنوز ادامه دارد.

مشاور ارشد انجمن جهانی رزم سلطان و رئیس انجمن رزم سلطان استان همدان نیز با اشاره به علمکرد این سازمان در سال ۹۲ و ۹۳، گفت: کسب پنج مدال طلا، هشت مدال نقره، پنج مدال برنز، سه کاپ تکنیک و سه کاپ اخلاق از جمله افتخارات استان بوده است.

محمد برخوردار با اشاره به کسب ۱۰۰ مدال ملی در سال گذشته، بیان داشت: دو مورد عنوان داوری برتر، برگزاری دو دور مسابقات در تهران، اعزام چهار داور به کلاس دو و برگزاری مسابقات در مناسب های مختلف سال گذشته از جمله موارد حائز اهمیت این سازمان است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص صرفه جویی، ‌ افزود: خانواده رزم سلطان تمام تلاش خود را می کند تا با صرفه جویی و حمایت از تولیدات داخلی گامی موثر در این زمینه بردارد.

لازم به ذکر است در این همایش افزون برتقدیر از دو مادر شهید، ‌از داوران نمونه کشوری، مدال آوران، ورزشکاران نمونه استان و مدیران فعال این حوزه تقدیر به عمل آمد.