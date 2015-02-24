تجلیل از استاندار آذربایجان شرقی در حوزه اقتصاد دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه سه شنبه در اختتامیه پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل در مصلی تهران از اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی به عنوان نقش آفرین موثر در حوزه اقتصاد دانش بنیان توسط سورنا ستاری معاون علم و فناوری رئیس جمهور تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم که وزیر صنعت و معدن نیز حضور داشت تندیس و لوح این جشنواره به جبارزاده اهدا شد.

در این لوح سپاس که به امضای ستاری معاون علم و فناوری رئیس جمهور و محمد شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی رسیده است آمده است: بدینوسیله از زحمات و تلاش های مخلصانه و متعهدانه جنابعالی در توسعه فناوری و ایجاد زیرساخت های سازمانی و فیزیکی آذربایجان شرقی که با دوراندیشی و آینده نگری مدبرانه و مثال زدنی جنابعالی حاصل شده قدردانی می نماییم.

لازم به ذکر است که تنها از استاندار آذربایجان شرقی در بین استاندارهای کشور در این مراسم تجلیل شد.