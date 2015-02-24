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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۵۷

تیراندازی در جنوب شرق پراگ 9 کشته بر جا گذاشت

تیراندازی در جنوب شرق پراگ 9 کشته بر جا گذاشت

حادثه تیراندازی در یک رستوران در نزدیکی پایتخت جمهوری چک سبب کشته شدن دست کم 9 نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، رستورانی در «اورسکی برود» واقع در جنوب شرقی پراگ شاهد تیراندازی و درگیری مسلحانه بود. بر این اساس فردی با حمله به یک رستوران در این شهر، مشتری ها را به گلوله بست.

گزارش ها حاکی است در این تیراندازی دست کم 9 نفر کشته شدند که فرد مهاجم نیز در بین آنها است. «پاتریک کونجار» شهردار این شهر با تایید این خبر گفت این فرد که مردی حدود 60 ساله بوده است، پس از تیراندازی به سوی مردم، با شلیک به خود، خودکشی کرده است.

پلیس احتمال می رود فرد مذکور در لحظه جنایت از سلامت روانی برخوردار نبوده است.

کد مطلب 2506032

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