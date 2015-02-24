ادعای واهی کری علیه ایران/واکنش به انتقادها از توافق هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پنسیلا آنلاین، «جان کری » وزیر خارجه آمریکا امروز در سنای این کشور، بدون هر گونه مدرک و دلیلی در ادعایی بی اساس، ایران را به نقش داشتن در سقوط دولت یمن متهم کرد.

وزیر خارجه آمریکا در عین حال تاکید کرده است که به نظر می رسد ایرانی ها خواستار گفتگوهای ملی در یمن هستند.

جان کری همچنین در کمیته تخصیص بودجه سنا درباره توافق هسته ای با ایران گفت انتظار دارد که به زودی مشخص شود که آیا ایران یک توافق قابل قبول و قابل راستی‌آزمایی را خواهد پذیرفت یا خیر.

وی همچنین در دفاع از سیاست دولت آمریکا در قبال توافق هسته ای با ایران به مخالفان گفت: رئیس‌جمهور اوباما به صراحت اعلام کرده است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

جان کری همچنین خطاب به منتقدان توافق هسته ای گفت: کسانی هم که این طرف و آن طرف می‌روند و می‌گویند که توافق چنین و چنان است، نمی‌دانند که توافق چگونه است، چراکه هنوز توافقی به دست نیامده است. به آنها توصیه می‌کنم که منتظر بمانند و ببینند که این مذاکرات به کجا می‌رسد. از سال ۲۰۱۳ داریم می‌آزماییم که ببینیم آیا می‌شود از طریق دیپلماتیک به نتیجه رسید یا نه، هنوز هم نمی‌دانیم. اما طی چند هفته و چند ماه آینده ثابت می‌کنیم که این بهترین راه است.

وی مدعی شد که از زمان توافق موقت هسته ای پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تعلیق شده و ما توانسته ایم شناخت بی‌سابقه‌ای از برنامه هسته ای ایران به دست بیاوریم.