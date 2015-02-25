به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

آی پی اس : برای مبارزه با گرسنگی در جهان در قرن ۲۱، تنها با بالا بردن کمیت تولیدات این امر محقق نمی‌گردد و باید کیفیت ارتقا داده شود.

اسپاتنیک : سخنگوی دولت قبرس گفت : تحریم‌های غرب علیه روسیه به شدت در حال آسیب رساندن به اقتصاد قبرس است.

مارکت واچ : رشد اقتصادی آمریکا نتوانسته در شماری از حوزه‌های تجاری مثل سایر بخش‌ها نمود داشته باشد.

ترید عربیا : هزینه زیرساخت و توسعه کانال سوئز در مصر در حدود ۱۵ میلیارد دلار خواهد بود.

بلومبرگ : اجرای محرک‌های اقتصادی ژاپن برای به حرکت درآوردن اقتصاد در این کشور برای شرکت‌های بزرگ همچون نیروی محرکه عمل کرد ولی برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک بسیار کم تاثیر بوده است.

فایننشال تریبون : شرکت "اپل" تولیدکننده گوشی های هوشمند همراه قرار است دو پایگاه اطلاعاتی در کشورهای دانمارک و ایرلند برای بالا بردن خدمات آنلاین به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار تاسیس کند.

البوابة نيوز : ترکیه به سرمایه گذاران فعال سعودی در این کشور پیشنهاد شهروندی داد.

رویترز : شرکت "سامسونگ" برای خرید بخش باطری سازی شرکت خودروسازی "مگنا" کانادا به توافق رسید اما از مبلغ معامله خبری منتشر نشده است.

خبرگزاری فرانسه : اعتماد به سرمایه گذاری در آلمان برای چهارمین ماه متوالی است که با روند صعودی روبه رشد است.

رویترز : شرکت گاز روسیه انتقال گاز به اروپا را از طریق اوکراین به دلیل عدم وصول پیش پرداخت از سوی دولت اوکراین به روسیه را بسیار خطرناک اعلام کرد.