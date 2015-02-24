پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز سفارت آمریکا در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، گزارش ها از پرواز دست کم پنج پهپاد ناشناس بر فراز اماکن حساسی مانند سفارت آمریکا و برج ایفل در مرکز پاریس حکایت دارد. این پهپادها همچنین در نزدیکی کاخ کنکورد و مراکز هسته ای فرانسه به پرواز درآمده اند.

پلیس پاریس از دیده شدن نخستین پهپاد ناشناس در نزدیکی سفارت آمریکا و سپس ناپدید شدن آن خبر داد. پهپادهای دیگر نیز بر فراز اماکن حساس پایتخت مانند میدان کونکورد، مونپارناس بلندترین برج پاریس و برج ایفل مشاهده شده اند.

این در حالی است که پاریس به دلیل وقوع حملات تروریستی اخیر در این شهر شاهد تدابیر شدید امنیتی است. این مسئله موجب بروز نگرانی در بین مقامات فرانسوی شده است.

پیش از این نیز گزارش هایی از پرواز پهپادی ناشناس بر فراز کاخ الیزه محل استقرار «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه منتشر شده است.