السد قطر بسته بازی نمی كند/بازیكنان سرباز را در اختیار نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، داگان اسكوچیچ عصر امروز در نشست خبری پیش از بازی با السد قطر در لیگ قهرمانان آسیا با بیان اینکه باخت فولاد مقابل سایپا و سپاهان تاثیری در روند بازی فردا در برابر السد قطر نخواهد گذاشت، اظهار كرد: همه هواداران فردا تیم متفاوتی از فولاد را خواهند دید.

اسکوچیچ درباره استفاده از بازیکنان سرباز در تیم خود برای بازی های آسیایی نیز عنوان كرد: متاسفانه در رقابت های آسیایی نیز نمی توانیم از بازیکنانمان استفاده کنیم. انتظار داشتیم فدراسیون اجازه بازی آنها را در آسیا صادر کند ولی با همه این اوضاع، شرایط تیم خوب است و بازیکنان تیم مان در شرایط آرمانی قرار دارند.

وی با بیان اینكه اولین دیدار در لیگ قهرمانان برای همه تیم ها از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: مصمم و امیدوار هستیم که نتیجه دلخواه را بگیریم. السد تیم قابل احترام و با استعدادی است که فوتبال به روزی ارائه می دهد برای همین ما با تمركز وارد زمین می شویم.

اسكوچیچ، دیدار سال گذشته بازیکنان فولاد مقابل السد را نقطه ای مثبت برای این تیم خواند و گفت: من نیز زمانی که در النصر عربستان بودم تجربه مقابله با السد را داشتم که سعی می کنم نهایت استفاده را از آن تجربه ببرم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان با بیان اینکه السد تیم صاحب سبکی است، تصریح كرد: بعید می دانم این تیم در دیدار فردا بازی بسته ارائه دهد كه همین سبب می شود بازی زیبایی را نظاره گر باشیم.

همچنین مهرداد جماعتی، کاپیتان فولاد خوزستان نیز در این نشست خبری گفت: بازی بسیار سختی در پیش داریم. در این مدت تمرینات خوبی انجام دادیم و می‌خواهیم شروع قدرتمندی داشته باشیم. سال قبل هم تجربه بازی با السد را داشتیم و در مرحله یک هشتم نهایی توسط این تیم حذف شدیم. در بازی فردا می‌خواهیم انتقام آن بازی را بگیریم.