نتیجه ناامیدکننده ای رقم خورد/ نیمه دوم در اختیار پرسپولیس بود

به گزارش خبرنگار مهر، مایکل لادروپ پس از شکست ۳ بر صفر تیمش برابر پرسپولیس در اولین دیدار لیگ قهرمانان آسیا ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: اول باید تبریک بگویم به تیم پرسپولیس. فکر می کنم نیمه اول بازی پایاپایی بود.

وی افزود: بعد از اینکه ما دو گل خوردیم تمرکز خودمان را از دست دادیم و نتوانستیم برنامه هایمان را اجرا کنیم. امیدوارم بتوانیم در دیدارهای آینده این نتیجه را جبران کنیم.

سرمربی تیم فوتبال لخویا با بیان اینکه از عملکرد تیمش در نیمه اول راضی بود خاطرنشان کرد: باید قبول کنیم که در این دیدار نتیجه ناامیدکننده ای کسب کردیم و تلاشمان این است که در دیدارهای آینده این نتیجه را جبران کنیم.

وی افزود: ما در نیمه اول تلاش خود را کردیم و بازی برابری را به نمایش گذاشتیم اما در نیمه دوم این پرسپولیس بود که نمایش خوبی داشت و توانست به سه گل دست پیدا کند.

لادروپ ادامه داد: پیش بینی من این بود که پرسپولیس بتواند نمایش خوبی داشته باشد. قبلا هم گفته بودم که پرسپولیس هرچند در لیگ داخلی نمایش خوبی نداشته است اما قطعا در لیگ قهرمانان بهتر خواهد بود که این اتفاق افتاد.