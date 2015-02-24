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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۳۶

نژادفلاح پس از برد پرسپولیس:

درباره قطبی و برانکو به نتیجه نرسیده‌ایم/ پرسپولیس فوق‌العاده بود

درباره قطبی و برانکو به نتیجه نرسیده‌ایم/ پرسپولیس فوق‌العاده بود

قائم مقام باشگاه پرسپولیس اعلام کرد هنوز درباره حضور برانکو ایوانکوویچ و افشین قطبی در پرسپولیس به نتیجه نهایی نرسیده‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نژادفلاح بعد از پیروزی پرسپولیس مقابل لخویای قطر در لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازی فوق‌العاده و خوبی بود. از تک تک بازیکنان، کادر فنی و هواداران که باعث به دست آمدن این نتیجه شدند، ممنونم.

وی درباره اینکه امیررضا خادم معاون وزیر گفته منابع جذب برانکو و قطبی تامین شده است، خاطرنشان کرد: ما هنوز به نتیجه نهایی در این زمینه نرسیده‌ایم.

قائم مقام پرسپولیس با تکذیب مذاکره‌اش با افشین قطبی در روز دوشنبه، در پاسخ به سئوال دیگری درباره احتمال حضور برانکو و قطبی، تاکید کرد: خواهش می‌کنم با این هیجان به خانه بروید و شاد باشید!

پرسپولیس در اولین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا موفق شد امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تیم لخویا را با سه گل شکست بدهد.

کد مطلب 2506048

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