به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نژادفلاح بعد از پیروزی پرسپولیس مقابل لخویای قطر در لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازی فوق‌العاده و خوبی بود. از تک تک بازیکنان، کادر فنی و هواداران که باعث به دست آمدن این نتیجه شدند، ممنونم.

وی درباره اینکه امیررضا خادم معاون وزیر گفته منابع جذب برانکو و قطبی تامین شده است، خاطرنشان کرد: ما هنوز به نتیجه نهایی در این زمینه نرسیده‌ایم.

قائم مقام پرسپولیس با تکذیب مذاکره‌اش با افشین قطبی در روز دوشنبه، در پاسخ به سئوال دیگری درباره احتمال حضور برانکو و قطبی، تاکید کرد: خواهش می‌کنم با این هیجان به خانه بروید و شاد باشید!

پرسپولیس در اولین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا موفق شد امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تیم لخویا را با سه گل شکست بدهد.