دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی نباید منتظر فرصت های آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اورکی عصر امروز در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات کشوری و اولین دوره بین المللی رباتیک دانشگاه پیام نور اهواز اظهار كرد: اهواز و خوزستان، سهم و دین بزرگی به گردن تمام مردم کشور دارد و اگر پایمردی و گذشت و فداکاری این هموطنان نبود اكنون با افتخار از دوران جنگ یاد نمی كردیم.

اورکی ادامه داد: در ابتدای جنگ و انقلاب این ملت در تمام صحنه های علمی، دفاعی و امدادی در خدمت رزمندگان کشور بودند و باید به پاسداشت آنها در ترقی هر چه بیشتر علم در خوزستان تلاش کرد.

وی بیان کرد: باتوجه به پیشرفت رباتیک و جهت گیری زندگی مردم به سمت دیجتالی شدن و پیچیده شدن سیستم های رایانه ای، پژوهش وکاوش در علم رباتیک به یک ضرورت تبدیل شده است.

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور با اشاره به استقبال دانشجویان سراسر کشور برای فعالیت در این زمینه عنوان کرد: هر ساله علاقمندان زیادی از سراسر دانشگاه های کشور برای شرکت در چنین مسابقاتی ثبت نام می کنند و در سطح جهانی نیز رتبه های خوبی را کسب می کنند.

اورکی تاکید کرد: با این حال دیگر دیگر وقت آن رسیده است که کیفیت مسابقات را بالا برد تا بدین گونه نیز راه را برای تولید ملی و برطرف کردن نیازهای علمی کشور هموار کرد.

وی، برگزاری المپیاد رباتیک را یک ضرورت دانست و گفت: برای معرفی دانشجویان مبتکر و ارائه اثر و ایجاد موقعیت، تبدیل فناوری و ایده آنها به تولید برگزاری چنین المپیادهایی ضرورت دارد.

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور، رسالت دانشگاه را فراتر از حیطه آموزش توصیف کرد و گفت: رسالت اصلی دانشگاه پیام نور آموزش است ولی باید فراتر از این امر نیز شاهد پژوهش کار آفرینی و آموزش تخصصی شویم که اینگونه به تولید ملی انبوه برسیم.

اورکی افزود: باید وضع تحصیلات و علم در کشور به نقطه ای برسد که فارغ التحصیلان بعد از اتمام تحصیلات خود به دنبال خلق کار و شغل و حرفه باشند و منتظر فرصت های آماده نشوند.

وی با اشاره به کشورهای شرکت کننده در مسابقات تاکید کرد: حضور ۱۱ کشور از جمله ایتالیا، روسیه، چین، آلمان، عراق، مصر و دیگر کشوها بر کیفیت مسابقات و نتایج آن می افزاید.

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور در پایان گفت: برای مدال آوران المپیادهای رباتیک در سطح داخلی وجهانی تسهیلات بانکی و کمک های نقدی تا سقف بیست میلیون ریال در نظر گرفتیم که ایده های این جوانان را برای عملی شدن حمایت کنیم.