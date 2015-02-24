تشدید جنگ داخلی میان تروریستها در القلمون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع آگاه اعلام کردند: در ادامه درگیری های داخلی داعش، ابوالمجاهد البانیاسی از سرکرده های داعش در القلمون به دستور ابو الولید المقدسی به هلاکت رسیده است.

این در حالی است که چند روز قبل ابوعائشه البانیاسی از دیگر سرکرده های داعش در القلمون به هلاکت رسیده بود.

این در حالی است که برخی منابع از درگیری میان گروه موسوم به جیش الاسلام و دیگر گروههای مسلح با داعش در منطقه مسحا واقع در شمال القلمون و جنوب حومه حمص خبر دادند.

از سوی دیگر تروریستهای داعش 56 نفر از ساکنان تل شامیرام و تل هرمز را در حومه الحسکه ربودند.

همزمان منابع سوری از عملیات ارتش سوریه ضد گروههای مسلح در منطقه جوبر در شرق دمشق خبر دادند.