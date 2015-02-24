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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۰۵

رازقی:

۱۱ کشور در مسابقات رباتیک پیام نور اهواز حضور دارند

۱۱ کشور در مسابقات رباتیک پیام نور اهواز حضور دارند

اهواز - رئیس دانشگاه پیام نور اهواز گفت: ۱۱ کشور و تعداد زیادی از تیم های داخلی از سراسر کشور در المپیاد رباتیک پیام نور اهواز شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رازقی عصر امروز در افتتاحیه نخستین دوره المپیاد بین اللمللی و پنجمین دوره کشور رباتیک پیام نور اهواز اظهار کرد: بعد از بررسی یك هزار و ۳۶۵ داوطلب در ۳۱۶ تیم برای شرکت در المپیاد، ۱۷۵ تیم با ۶۴۶ عضور به این المپیاد راه یافنتد.

رزاقی ادامه داد: از بین تیم های شرکت کننده، ۱۷ تیم خارجی حضور دارند که بیشترین تعداد متعلق به کشور عراق  و دو شهرستان بصره و ذی قاراست و بقیه کشورها بیشتر به صورت ریموت و با ارسال نرم افزار خود در این مسابقات شرکت کردند.

وی با اشاره به تیم های داخلی و دانشگاه های راه یافته به المپیاد عنوان کرد: از دانشگاه امیرکبیر، صنعتی شریف تهران، دانشگاه مشهد، شیراز، مازندران، شهیدچمران اهواز، آزاد اسلامی  و پیام نور اهواز تیم هایی حضور دارند که با هم به مدت سه روز رقابت می کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور اهواز تاکید کرد: این اولین دوره ای است که مسابقات در سطح بین المللی برگزار می شود و ما در تلاشیم که از محدودیت ها و كاستی های این المپیاد بکاهیم و هر سال آن را با کیفیت بیشتر برگزار کنیم.

رزاقی با برشمردن تغییرات المپیاد نسبت به سال های گذشته افزود: علاوه بر تبدیل شدن مسابقات به یک میدان بین المللی، سمپوزیوم نیز به مسابقات افزوده شده که در این زمینه ۱۵۶ مقاله را دریافت کردیم و از میان آنها ۴۷ مقاله پذیرفته شدند.

وی، سطح داوران را مطلوب دانست و گفت: ۳۲ داور حاضر در مسابقات، تجربه حضور در المپیادهای بین المللی را دارند و ۱۷ نفر از آنها سابقه داوری در المپیادهای خارج از کشور را در کارنامه عملی خود ثبت کردند.

رئیس دانشگاه پیام نور اهواز ادامه داد: موضوعات مسابقه بیشتر مین یاب، امداد و نجات، شبیه ساز جنگ، مسیر یاب اتوماتیکی و دستی است.

رزاقی با اشاره به نیاز جهان امروز به ماشین ها و ربات ها بیان کرد: در زندگی امروزی ماشین های و ربات های نقش های اساسی را در بهبود و تسریع عمل ایفا می کنند و برای مکانیزه شدن تولید و صنعت کاربردهای فراوانی دارند.

وی افزود: سرعت، بهره بری بالا، خطای کم و خستگی ناپذیری از ویژگی های رباتیک در صنعت و تولید است که باعث شده استفاده کردن از آنها در تمامی کارخانجات رو به روز افزایش پیدا کند.

رئیس دانشگاه پیام نور اهواز، علم را ابزار تولید ثروت دانست و گفت: علم و فناوری ابزار قدرت است و می توان با این دو در تولید ثروت پیشگام بود و کشورمان را برای همسو شدن با دیگر کشورهای صنعتی کمک کند.

 

کد مطلب 2506054

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