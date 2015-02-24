۱۱ کشور در مسابقات رباتیک پیام نور اهواز حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رازقی عصر امروز در افتتاحیه نخستین دوره المپیاد بین اللمللی و پنجمین دوره کشور رباتیک پیام نور اهواز اظهار کرد: بعد از بررسی یك هزار و ۳۶۵ داوطلب در ۳۱۶ تیم برای شرکت در المپیاد، ۱۷۵ تیم با ۶۴۶ عضور به این المپیاد راه یافنتد.

رزاقی ادامه داد: از بین تیم های شرکت کننده، ۱۷ تیم خارجی حضور دارند که بیشترین تعداد متعلق به کشور عراق و دو شهرستان بصره و ذی قاراست و بقیه کشورها بیشتر به صورت ریموت و با ارسال نرم افزار خود در این مسابقات شرکت کردند.

وی با اشاره به تیم های داخلی و دانشگاه های راه یافته به المپیاد عنوان کرد: از دانشگاه امیرکبیر، صنعتی شریف تهران، دانشگاه مشهد، شیراز، مازندران، شهیدچمران اهواز، آزاد اسلامی و پیام نور اهواز تیم هایی حضور دارند که با هم به مدت سه روز رقابت می کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور اهواز تاکید کرد: این اولین دوره ای است که مسابقات در سطح بین المللی برگزار می شود و ما در تلاشیم که از محدودیت ها و كاستی های این المپیاد بکاهیم و هر سال آن را با کیفیت بیشتر برگزار کنیم.

رزاقی با برشمردن تغییرات المپیاد نسبت به سال های گذشته افزود: علاوه بر تبدیل شدن مسابقات به یک میدان بین المللی، سمپوزیوم نیز به مسابقات افزوده شده که در این زمینه ۱۵۶ مقاله را دریافت کردیم و از میان آنها ۴۷ مقاله پذیرفته شدند.

وی، سطح داوران را مطلوب دانست و گفت: ۳۲ داور حاضر در مسابقات، تجربه حضور در المپیادهای بین المللی را دارند و ۱۷ نفر از آنها سابقه داوری در المپیادهای خارج از کشور را در کارنامه عملی خود ثبت کردند.

رئیس دانشگاه پیام نور اهواز ادامه داد: موضوعات مسابقه بیشتر مین یاب، امداد و نجات، شبیه ساز جنگ، مسیر یاب اتوماتیکی و دستی است.

رزاقی با اشاره به نیاز جهان امروز به ماشین ها و ربات ها بیان کرد: در زندگی امروزی ماشین های و ربات های نقش های اساسی را در بهبود و تسریع عمل ایفا می کنند و برای مکانیزه شدن تولید و صنعت کاربردهای فراوانی دارند.

وی افزود: سرعت، بهره بری بالا، خطای کم و خستگی ناپذیری از ویژگی های رباتیک در صنعت و تولید است که باعث شده استفاده کردن از آنها در تمامی کارخانجات رو به روز افزایش پیدا کند.

رئیس دانشگاه پیام نور اهواز، علم را ابزار تولید ثروت دانست و گفت: علم و فناوری ابزار قدرت است و می توان با این دو در تولید ثروت پیشگام بود و کشورمان را برای همسو شدن با دیگر کشورهای صنعتی کمک کند.