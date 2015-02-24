به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری پس از پیروزی پرسپولیس برابر لخویای قطر در لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازی خوبی انجام دادیم و امیدوارم این بردها ادامه داشته باشد.
وی افزود: نمیشود گفت کار خاصی انجام دادیم و از همین الان خودمان را صعود کرده بدانیم ولی در مجموع عملکرد خوبی داشتیم.
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: در لیگ برتر هم همین طوری باز ی میکنیم ولی توپهایمان گل نمیشود. اگر توپهایمان وارد دروازه میشد، الان مدعی قهرمانی بودیم. در هر صورت فعلا تمرکزمان بیشتر روی لیگ قهرمانان آسیا است.
وی درباره مشکلات مالی این باشگاه هم خاطرنشان کرد: ما به خاطر پیراهن پرسپولیس بازی میکنیم نه پول ولی الان حدود ۴ ماه است که حقوق نگرفتهایم.
نوری همچنین گفت: در همین تیم لخویا دو بازیکن هستند که حقوق آنها اندازه کل بودجه یکسال پرسپولیس است ولی بازیکنان ما با غیرت بازی کردند.
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