تغییر ذائقه اعتیاد در جوانان/ مازندران سفیر مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزینی شامگاه سه شنبه در سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار اظهار داشت: گزارشات هریک از کمیته های ۵گانه، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران نشانگر عزم جدی مسئولین استانی در امر مبارزه با بلای خانمان سوز سوء مصرف مواد مخدر است.

وی افزود: در ستاد مبارزه با مواد مخدر سیاست استراتژی متوازن را دنبال می‌کنیم، که این سیاست شامل پیشگیری، درمان، حفاظت و توانمندسازی معتادین و همچنین کاهش آسیب است و برنامه ششم توسعه نیز مبتنی بر همین استراتژِی طراحی خواهد شد.

جزینی، به افزایش کشت خشخاش در افغانستان و همجواری ایران با این کشور اشاره کرد و ابراز داشت: ایران به واسطه این همجواری هم در حوزه مواد مخدر سنتی و هم صنعتی دچار آسیب پذیری زیادی شده است.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر، با تاکید بر آگاه سازی جامعه از مضرات سوء مصرف مواد مخدر، پیشگیری و مقابله را مقدم بر مبارزه دانست.

جزینی، با بیان اینکه پس از راه اندازی خط ملی مشاوره اعتیاد (۰۹۶۲۸)که با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی کشور در حدود ۳۰۰هزار نفر با این شماره تماس گرفتند افزود: درصد زیادی از این تماس ها از سوی زنان، مادران و همسران و غیر مصرف کنندگان به مواد بود.

وی، در ادامه خاطر نشان کرد: آمار تماس ها بیانگر آن است که در حوزه مواد مخدر از سوی مردم نگرانی وجود دارد و لذا تلاش ما باید معطوف به پیشگیری باشد.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: بنابر آنچه استاندار محترم مازندران درباره سطح بالای مشارکت های مردمی استان گفت باید از این فرصت استان در بحث اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر استفاده کنید.

جزینی، به بازدید های خود از مرکز ماده ۱۶، مرکز درمان و برخی از مناطق پاکسازی شده استان مازندران در این سفر اشاره کرد و گفت: پیشرفت خوبی در بخش های مختلف حاصل شده و انتظار داریم پس از پاکسازی مناطق توسط پلیس کار کنترل، نظارت و اقدامات فرهنگی، پیشگیری و خدماتی در این مناطق به طور مستمر ادامه یابد.

وی، با تاکید بر اینکه جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان با حضور استاندار و در شهرستانها با حضور فرمانداران برگزار شود افزود: وزیر محترم کشور پیگیر جلسات شورا هماهنگی استانها با حضور استانداران هستند.

قوانین حوزه مبارزه با مواد مخدر اصلاح شود

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه اصلاح قوانین حوزه مبارزه با مواد مخدر هم از لحاظ شکل و ماهوی باید مورد توجه قرار گیرد ابراز داشت: در بحث اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر، ارتباط با اقشار مختلف اعم از خیرین، روحانیون، ورزشکاران و... باید در دستور کار قرار گیرد.

جزینی، افزود: مازندران به عنوان استانی پهلوان پرور می تواند سفیر مبارزه با مواد مخدر در جامعه و سایر کشورها نقش مهمی را ایفاء کند.

وی، نقش برنامه های صدا و سیما را در امر آگاهی بخشی جامعه مهم دانست و گفت: با توجه به اینکه یک درصد از دانش آموزان مقطع دوم متوسطه مصرف مواد مخدر دارند لذا توسعه آموزش و آگاهی بخشی در آموزش و پرورش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

این مسئول، در ادامه یاد آور شد: ۶۷درصد از دانشجویانی که مصرف کننده مواد هستند می گویند اولین تجربه مصرف را در دوران محصلی داشتند.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اسیب های جدی مصرف شیشه بر کسی پوشیده نیست، گفت: برای ترک اعتیاد به شیشه پروتکل درمانی وجود ندارد و اساس ترک این مخدر صنعتی پرهیزمدارانه است.

ساماندهی زنان کارتن خواب

جزینی درباره ساماندهی زنان معتاد کارتن خواب اظهار داشت: باید بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ این دسته از زنان بی خانمان جمع آوری و در مراکز اقامتی ساماندهی شوند.

وی، همچنین به توجه ویژه به خانواده هایی که در مناطق پاکسازی شده زندگی می کنند اشاره کرد و گفت: زمینه ایجاد اشتغال برای افراد بهبود یافته نیز مورد توجه ما می باشد و بر این اساس به کارفرمایانی که با معتادین دارا ی گواهی پاکی با حداقل حقوق تامین اجتماعی قرار کاری منعقد کنند مبلغ ۵تا ده میلیون وام بی بهره داده می شود.

جزینی افزود: با معرفی ۱۰۰معتاد بهبود یافته مازندران به مراکز اشتغال و عقد قرار داد کاری این تسهیلات به کارفرمایان داده می شود.