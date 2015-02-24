مثل کشتی چراغ اول را روشن کردم/ فقط امشب خوشحالیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر در حاشیه دیدار این تیم برابر لخویای قطر در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی بیان کرد: ما بازی خوبی را ارایه کردیم و خوشحالم که هواداران با شادی ورزشگاه را ترک کردند. به نظرم لخویا یک تیم اروپایی بود چرا که تمام ستاره های این تیم در تیم های اروپایی بازی می کردند.

وی درباره گلزنی خود در این دیدار گفت: من از قبل هم به گابریل و تادو گفته بودم که گل می زنم. به قول کشتی گیران چراغ اول را روشن کردم و بعد از آن دو گل دیگر هم زدیم. البته گلزنی ما حاصل زحمات بازیکنان بود و خوشحالم که نتیجه گرفتیم.

بنگر در بخش دیگری از حرف‌هایش تصریح کرد: هر بردی برای خودش پاداش جدا دارد. در هر صورت ما فقط امشب خوشحالیم و باید خود را برای بازی با بنیادکار آماده کنیم.

مدافع پرسپولیس درباره درگیری خود با سباستین سوریا بیان کرد: این درگیری ها در فوتبال عادی است و همه تعجب کردند. ما در فوتبال ایران وقتی محکم بازی کنیم داوران بلافاصله سوت می زنند ولی در این دیدار داور اجازه داد تا محکم بازی کنیم.