لخویا دنبال جنگ روانی بود/ امیدوارم در آسیا صعود کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سوشا مکانی پس از پیروزی پرسپولیس برابر لخویا در لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در این بازی که با پیروزی‌مان همراه بود، مانند مسابقات لیگ بازی کردیم با این تفاوت که امروز موقعیت‌هایمان به گل تبدیل شد. خوشحالم هواداران هم ما را تنها نگذاشتند و در پایان مسابقه همه راضی به خانه هایشان بازگشتند.

وی افزود: امیدوارم این برد استارت خوبی در آسیا باشد و بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم.

دروازه‌بان پرسپولیس با بیان اینکه این تیم در لیگ برتر هم همین طوری بازی می کند، افزود: تیم‌هایی که جلوی پرسپولیس ضد فوتبال بازی نمی‌کنند، قطعا به مشکل برمی‌خورند. لخویا را بردیم چون این تیم دفاع مطلق نمی‌کرد. مهمترین نکته بازی امروز این بود که از فرصت‌های‌مان به خوبی استفاده کردیم.

وی درباره صحنه درگیری بازیکنان پرسپولیس با بازیکنان لخویا و تلاشش برای جدا کردن بازیکنان دو تیم افزود: در آسیا هیچکس مراعات تیم‌های ایرانی را نمی‌کند. ما باید خیلی مراقب باشیم که محروم نشویم.

مکانی همچنین گفت: بازیکنان لخویا از تیم ما عقب بودند و دنبال این بودند تا جنگ روانی راه بیاندازند که من هم جلو رفتم تا مانع درگیری‌ها شوم.

تیم فوتبال پرسپولیس امروز سه شنبه در اولین دیدار خود در لیگ قهرمانان اسیا موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر برابر لخویای قطر پیروز شود.