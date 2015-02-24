بسیج همه امكانات خوزستان برای ارتقای رتبه كنكور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار كرد: استعداد خوبی در خوزستان وجود دارد كه باید تلفیق شود. در برخی مواقع مدیران انتزاعی برخورد كرده و این عقیده را دارند كه بهتر است تا هر مسئول تنها به وظیفه خودش عمل كند در صورتی كه اگر در این طرح مشاركت و همفكری مسئولان مختلف را داشته باشیم قطعا بهتر نتیجه خواهد داد.

وی افزود: سه مدیركل به همراه سه معاون از استانداری را برای بررسی مسائل و مشكلات و وضعیت كلی آموزش و پرورش استان دعوت كردم. مباحث اعتبارات و توفیق قطعی و همچنین مشاركت بخش خصوصی در این طرح مطرح شده است. در زمینه مشاركت سازمان ها می توان مسئله راه را مثال زد كه سازمان های مختلف ۳۰ درصد بیشتر از انتظارات و پیش بینی های انجام شده، اعلام همكاری كردند.

بحث اعتبار در استان حل شده است

استاندار خوزستان تصریح كرد: بحث اعتباری به عقیده من در استان حل شده است و هر دستگاه در حد توان خود می تواند مشاركت لازم را داشته باشد. بنابراین راهكارهای لازم فراهم شده است.

مقتدایی بیان كرد:‌ سبك مدیریت در كشور ضمن اینكه باید راهبرد داشته باشد باید استقرایی هم باشد. فصل تابستان باید بسیاری از فعالیت ها را برای شروع سال تحصیلی جدید برنامه ریزی كرد و این زمان در حقیقت اوج كار خواهد بود. مناسب ترین زمان به منظور برنامه ریزی های لازم برای بهتر اجرا شدن طرح ارتقای كیفی همین تابستان است.

وی ادامه داد:‌ خط مقدم دفاع از حیثیت فرهنگیان خود جامعه آموزش و پرورش هستند. باید به موازاتی كه سراغ خانواده می رویم از معلمان نیز كمك بگیریم. حداكثر ظرف ۱۰ روز اینده باید یك جلسه مشترك را با فرمانداران، بخشداران و مدیران آموزش و پرورش برگزار كنیم تا كار به شكل جدی عملیاتی شده و از توان این افراد نیز استفاده شود.

توجه به مناطق محروم

استاندار خوزستان یادآور شد: اتاق های بازرگانی و تعاونی های مرزنشینان هم باید برای اجرای طرح پای كار بیایند. مناطق محروم جزو اولویت های من بوده و باید به روستاها هم كمك كرد بنابراین اجرای طرح باید با كیفیت هرچه تمام تر در این مناطق هم عملیاتی شود.

وی خطاب به اعضای شورای آموزش و پرورش استان گفت: نگران هزینه ها نباشید فقط اولین كاری كه باید انجام شود این است كه موج دفاع از آموزش و پرورش توسط خود فرهنگیان را ایجاد كنیم. در حقیقت همه فرهنگیان باید پای كار آمده و نهضتی را در آموزش و پرورش تشكیل دهند تا بتوانیم به نتایج خوبی دست پیدا كنیم.

مقتدایی تاكید كرد: رتبه علمی پائین استان و یا عقب ماندن خوزستان در كنكور نسبت به سایر استان ها آبروی خود آموزش و پرورش است و باید از آن به خوبی مراقبت كرد. اگر كسی كمتر به دانشگاه راه پیدا كرده و یا اینكه درس را رها می كند در حقیقت آبروی جامعه فرهنگی است.

استاندار خوزستان تصریح كرد:‌ همه جامعه مشكلاتی دارند ولی نباید مشكلات عاملی برای مخدوش شدن آبروی كسی شود. همه جامعه استان هدف ما هستند و نباید تنها به افرادی كه در دسترس هستند توجه شود. موج دومی كه باید در استان شكل بگیرد در حقیقت ایجاد رقابت مثبت در میان خانواده ها است. در این میان باید به دانش آموزانی كه در خانواده های بی سرپرست هم توجه ویژه ای شود.

سایر دستگاه ها با آموزش و پرورش مشاركت كنند

وی عنوان كرد: علاوه بر اینكه جامعه استان باید فضای كاملا علمی داشته باشد بلكه باید یك فضای كاملا رقابتی در آن ایجاد شده و دستگاه های دولتی و غیر دولتی نیز برای مشاركت بیشتر با آموزش و پرورش به رقابت با هم بپردازند.

مقتدایی بیان كرد:‌ در صورت امكان می توان یكی از سالن های هر شهر را به عنوان سالن كنكور معرفی كرده تا تمامی داوطلبان بتوانند در آن به مطالعه بپردازند. مدرسان نیز می توانند در این سالن حضور پیدا كرده و اشكالات داوطلبان را برطرف سازند.

استاندار خوزستان در پایان گفت: یكی دیگر از طرح هایی كه قابلیت اجرا دارد اعزام گروه آموزشی به همه مناطق است كه نام آن را می توان كاروان علمی استان گذاشت. در هر صورت باید از همه امكانات استفاده كرده و این مسئله را مدنظر داشته باشیم كه تنها مصوب كردن مهم نیست بكه باید اجرای مصوبات هم به نحو احسن انجام شود.