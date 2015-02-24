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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۱۰

بابک حاتمی:

لخویا ساکن بازی می‌کرد/ بازیکنان یکدل بودند

لخویا ساکن بازی می‌کرد/ بازیکنان یکدل بودند

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه لخویا ساکن بازی می‌کرد، گفت: پرپسولیس توانست با استفاده از فضای پشت دفاع تیم لخویا به گل برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک حاتمی پس از پیروزی پرسپولیس برابر لخویا در لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: قبل از بازی کادر فنی با بازیکنان صحبت کرده بود تا ما یکدل باشیم و بتوانیم در این بازی به برتری برسیم که خوشبختانه این اتفاق هم رخ داد.

وی افزود: فوتبال کشورهای عربی ساکن است. ما توانستیم با استفاده از این نقطه ضعف و استفاده از پشت خط دفاع لخویا به گل برسیم.

مدافع پرسپولیس در پایان درباره پاداش باشگاه بعد از این برد، تاکید کرد: دست حسین هدایتی درد نکند. او بعد از بازی به رختکن آمد و بلافاصله دو سکه به بازیکنان پاداش داد.

تیم فوتبال پرسپولیس امروز سه شنبه در اولین دیدار خود در لیگ قهرمانان اسیا موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر  برابر لخویای قطر پیروز شود.

 

کد مطلب 2506065

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