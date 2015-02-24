به گزارش خبرنگار مهر، بابک حاتمی پس از پیروزی پرسپولیس برابر لخویا در لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: قبل از بازی کادر فنی با بازیکنان صحبت کرده بود تا ما یکدل باشیم و بتوانیم در این بازی به برتری برسیم که خوشبختانه این اتفاق هم رخ داد.

وی افزود: فوتبال کشورهای عربی ساکن است. ما توانستیم با استفاده از این نقطه ضعف و استفاده از پشت خط دفاع لخویا به گل برسیم.

مدافع پرسپولیس در پایان درباره پاداش باشگاه بعد از این برد، تاکید کرد: دست حسین هدایتی درد نکند. او بعد از بازی به رختکن آمد و بلافاصله دو سکه به بازیکنان پاداش داد.

تیم فوتبال پرسپولیس امروز سه شنبه در اولین دیدار خود در لیگ قهرمانان اسیا موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر برابر لخویای قطر پیروز شود.