تعويق مذاكرات مقامات عراقي و كويتي درمورد ترسيم خط مرزي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سعودي " الوطن"، تعويق مذاكرات مقامات عراقي و كويتي بر سر ترسيم مرزهاي دو كشور در پي ترس ازبروز نا آرامي ها و تظاهرات عراقي ها درشهر بصره صورت گرفت .



يك منبع دروزارت كشورعراق گفت : دولت عراق تصميم گرفته تا سفرهيات عراقي به رياست محمد مصبح استاندار بصره به كويت راجهت گفتگو و نيز توافق بر سر خط مرزي بين دو كشور به تعويق بيندازد .

وي افزود: با وجود اينكه دولت كويت هم اكنون تماس هاي متعددي را با عراقي ها براي تسريع در ترسيم مرزها برقرار كرده است دولت عراق تصميم گرفته موضوع ترسيم خط مرزي با كويت را به عهده نمايندگان مجلس آتي بگذارد.

مردم عراق چندين باردراعتراض به اقدام دولت كويت درايجاد موانع آهني در مرزهاي مشترك دو كشور تظاهرات كردند.



ابراهيم جعفري نخست وزيرعراق نيز در آن زمان خبرهاي تجاوز كويت به خاك عراق را نادرست دانسته بود.