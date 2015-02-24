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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۳۰

اخبار امنیتی عراق/

افزایش تلفات انفجارهای بغداد/ادامه حمایتهای آمریکا از داعش

افزایش تلفات انفجارهای بغداد/ادامه حمایتهای آمریکا از داعش

افزایش تعداد کشته ها و زخمی های انفجارهای تروریستی بغداد و ادامه حمایتهای آمریکا از داعش از مهمترین اخبار امنیتی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد: خودرو بمبگذاری شده عصر امروز در پشت اداره آتش نشانی در منطقه پل دیالی در جنوب شرقی بغداد منفجر شد و به دنبال آن و به فاصله کوتاه یک عامل انتحاری کمربند انفجاری خود را در نزدیکی همان منطقه و نزدیکی اداره آموزش و پرورش منفجر کرد.

وی افزود: در این دو انفجار 18 نفر کشته و 52 نفر دیگر زخمی شدند.

در همین حال یکی از فرماندهان گردانهای حزب الله عراق گفت: حمایت های آمریکا از داعش های جنایتکار ادامه دارد و مستند به شواهد و مدارک است و احدی نمی تواند آن را مخفی کند.

وی افزود: کسانی که به دنبال حمایت از آمریکا و دفاع از آنها هستند کور دل هستند و باید در خود بازنگری کنند.همه از مواضع جنایتکارانه آمریکا و صهیونیستها و اهدافی که در منطقه شامل طرح های تجزیه طلبانه پیاده می کنند آگاه هستند.

کد مطلب 2506070

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