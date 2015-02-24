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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۱۹

هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا؛

توقف حریفان نفت ایران در امارات

توقف حریفان نفت ایران در امارات

تیم‌های العین امارات و الشباب عربستان هفته نخست از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را با تساوی آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز نخست از مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب تیم‌های العین امارات و الشباب عربستان برابر هم به میدان رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با این نتیجه پاختاکور ازبکستان با 3 امتیاز صدرنشین گروه B این مسابقات شد. تیم‌های العین امارات و الشباب عربستان با یک امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند و نفت ایران هم بدون امتیاز قعرنشین گروه است.

روز نخست از مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های النصر امارات و بنیادکار ازبکستان از گروه A این رقابتها به پایان می‌رسد.

کد مطلب 2506073

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