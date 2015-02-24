توقف حریفان نفت ایران در امارات

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز نخست از مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب تیمهای العین امارات و الشباب عربستان برابر هم به میدان رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.
با این نتیجه پاختاکور ازبکستان با 3 امتیاز صدرنشین گروه B این مسابقات شد. تیمهای العین امارات و الشباب عربستان با یک امتیاز در ردههای بعدی قرار گرفتند و نفت ایران هم بدون امتیاز قعرنشین گروه است.
روز نخست از مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدار تیمهای النصر امارات و بنیادکار ازبکستان از گروه A این رقابتها به پایان میرسد.
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