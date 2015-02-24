سهم نداشته پلدختر از ۲۴استخر لرستان/پیمانکار جدید استخر درراه است

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه استخر شنای شهرستان پلدختر که در آستانه ده سالگی قرار دارد بارها موجب انتقادات مسئولان استانی و شهرستانی شده تا این بار پای این پروژه به جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کشیده شود.

امام جمعه پلدختر شامگاه سه شنبه در این جلسه اظهار داشت: جوانان و نوجوانان این شهرستان در فصل تابستان برای آب تنی به علت نبود استخر شنا باید مسافت ۵۰ کیلومتری پلدختر - دره شهر را طی کنند که در این رابطه علاوه بر اتلاف وقت، انرژی و متحمل شدن ضرر و زیان رفت و آمد مخاطرات جاده ای را باید به جان بخرند.

حجت الاسلام علی محمد لروند گفت: در توزیع و احداث استخرها شنا در استان لرستان به ناحق عمل شده است به طوریکه در استان ۲۴ استخر شنا ساخته شده که اگر اولین و دومین شهر خرم آباد و بروجرد از حیث استخر باشند سومین شهری که باید استخر شنا داشته باشد پلدختر است که متاسفانه این امر تا کنون محقق نشده است.

وی افزود: شهرستان پلدختر گرمترین و جنوبی ترین شهرستان استان لرستان است و آب و هوای آن با خوزستان مطابقت می کند ولی متاسفانه مردم این دیار همچنان در انتظار استخر شنا به سر می برند.

امام جمعه پلدختر گفت: جلساتی که برای تعیین تکلیف وضعیت استخر شنای پلدختر تشکیل می شود باید خروجی مطلوبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه برای تکمیل استخر شنای پلدختر مسئولان ارشد استان و شهرستان به جد پیگیر هستند ابراز امیدواری کرد که شاهد به ثمر نشستن ثمرات و نتایج اقدامات استاندار لرستان و فرماندار شهرستان پلدختر برای افتتاح این پروژه باشیم.

فرماندار شهرستان پلدختر نیز در این جلسه از اختصاص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار طی سال جاری به استخر شنای پلدختر خبر داد.

قدرت الله ترابی نژاد با اشاره به تعطیلی پروژه استخر پلدختر به دنبال رها کردن کار توسط پیمانکار گفت: پیمانکاری که عملیات اجرایی استخر شنای پلدختر را رها کرده و رفته نباید اجازه فعالیت در شهرستان و یا استان دیگر به وی داده شود.

وی افزود: ما به ناچار به مسئولان در مرکز استان متوسل شده ایم که اعلام شد برای استخر شنای پلدختر پیمانکار جدید در طول هفته آینده معرفی می شود.

امید کائیدی رئیس اداره ورزش و جوانان پلدختر نیز در این جلسه گفت: در رابطه با استخر شنای پلدختر پیمانکاری اعلام آمادگی کرده که با هزینه شخصی خود استخر شنا بسازد و تحویل دهد و تا آخر هفته آینده این پیمانکار شروع به فعالیت خواهد کرد.

بنابر این گزارش شهرستان پلدختر با بیش از ۸۰ هزار نفر جمعیت گرمترین شهر استان لرستان بوده که گرمای آن در فصل تابستان به علت همجواری با اندیمشک استان خوزستان از مرز ۵۰ درجه فراتر می رود.

این امر موجب شد تا مسئولان وقت به فکر احداث استخر در این شهرستان به عنوان پروژه ای ورزشی و تفریحی بیفتند و در سال ۸۱ عملیات اجرایی این پروژه را در زمینی در ضلع جنوب مجموعه ورزشی شهید سرمالیان شهر پلدختر آغاز کردند.

پس از گذشت مدتی به دلیل عدم کیفیت زمین و رعایت نکردن برخی استاندارد ها عطای این پروژه که از آرزوهای دیرینه مردم به ویژه نوجوانان و جوانان این دیار بود به لقایش بخشیده شده تا این استخر نیمه کاره رها و به سالن کشتی تغییر کاربری دهد.

موضوع به این جا ختم نشد، با درخواست های مکرر مردم مبنی بر ساخت استخر و انعکاس این مطالبات در رسانه های جمعی مسئولان مجدد به فکر چاره افتادند و در سال ۸۴ ساخت این پروژه در فهرست مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری قرار گرفت تا عملیات اجرایی آن در سال ۸۶ آغاز ولی هر بار به دلایل مختلف این پروژه به تعطیلی کشیده شود.

استخر شنای پلدختر که بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال وعده تاکنون پنج پیمانکار خلع ید کرده است حال بار دیگر به تعطیلی کشیده شد منتظر واگذاری به پیمانکار جدید است تا مردم به وعده مسئولان برای بهره برداری از این پروژه طی تابستان سال آینده با تردید نگاه کنند.