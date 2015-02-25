عزلت قبرستان۱۲۰۰ساله شیراز/ سومین قبرستان تاریخی اسلامی مهجور است

به گزارش خبرنگار مهر، گورستان دارالسلام سومین قبرستان ۱۲۰۰ ساله دنیای اسلام به شمار می رود . در این گورستان مقبره‌هایی از قرن اول و دوم هجری مربوط به علماو بزرگان مذهبی و علمی متعددی وجود دارد.

این گورستان طی چند سال گذشته به محلی برای جمع شدن معتادان تبدیل شده و در بعضی مواقع شاهد سرقت سنگ قبرهای این گورستان بوده ایم.

طی سالهای گذشته همواره لزوم توجه به این قبرستان مهم مطرح شده تا اینکه مسئولیت رسیدگی به مشکلات این قبرستان در اختیار شهرداری شیراز قرار گرفت.

اما طی این مدت اتفاق خاصی در روند رسیدگی به این قبرستان تاریخی رخ نداده و همچنان معتادان در این محل جمع می شوند و آتشی که روشن می کنند باعث تخریب بسیاری از مقبره ها و سنگ قبرها می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز در خصوص وضعیت این قبرستان تاریخی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این قبرستان متعلق به اداره اوقاف است اما متاسفانه طی سالیان گذشته هیچ گونه اقدامی برای حفاظت و نگهداری از آن انجام نشده است.

محمد فرخ زاده با انتقاد از عدم پیگیری برای نگهداری این قبرستان تاریخی اظهار داشت: مدتی قبل طی برگزاری یک جلسه با حضور شهرداری شیراز، اوقاف و میراث فرهنگی استان فارس مقرر شد که به منظور برون رفت قبرستان از این وضعیت هرکدام از این ارگانها یک سوم بودجه را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: هچنین مشاور برای طرح حفاظت و مرمت این قبرستان مشخص شد اما پس از مدتی دو مجموعه اوقاف و میراث فرهنگی ادعا کردند که بودجه ای برای انجام این کار ندارند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز گفت: به دنبال آن جلسه ای با حضور این دستگاه ها در استانداری برگزار و مقرر شد که اوقاف این قبرستان تاریخی را در اختیار شهرداری قرار دهد تا این مجموعه نسبت به انجام عملیات اجرایی آن اقدام کند.

اوقاف و میراث فرهنگی بودجه ای برای رسیدکی به دارالسلام اختصاص ندادند وی با بیان اینکه با انجام این کار موافقت شد، بیان کرد: به دنبال سپردن قبرستان به شهرداری شیراز عملیات اجرایی آن آغاز و در اولین اقدام نسبت به دیوارگذاری به منظور جلوگیری از ورود معتادان اقدام شد زیرا طی چند سال گذشته دارالسلام به محلی برای معتادان تبدیل و آنها اقدام به سرقت سنگها کرده بودند.

فرخ زاده با اشاره به اینکه تثبیت قبور این قبرستان آغاز شده، گفت: در حال حاضر با کمک کارشناسان به منظور تثبیت قبور اقدام و در اولین عملیات رسیدگی به وضعیت ۶.۸ هکتار از این قبرستان در دستور کار است.

وی ادامه داد: بر این اساس تا پایان امسال یا اوایل سال ۹۴ چهار هزار متر از این قبرستان مرمت خواهد شد و در بودجه سال آینده نیز اعتباری تخصیص تا مابقی عملیات انجام شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز با تاکید بر اینکه گورستان دارالسلام یک مجموعه ارزشمند به شمار می رود افزود: بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برای حفاظت و برون رفت قبرستان از وضعیت ناهنجاری که به آن مبتلا شده، هزینه شده زیرا این گورستان از مجموعه های ارزشمند به شمار می رود که می تواند در جذب گردشگر نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرخ زاده با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از علما و فضلا در این گورستان دفن هستند.

وی با تاکید بر اینکه هیچگونه تغییر کاربری برای این گورستان تعریف نشده، اظهار داشت: حفظ و حراست از این مجموعه به عهده شهرداری قرار گرفته که در این راستا به جد این موضوع یپگیری خواهد شد.