محمد لاهوتی در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون علیرغم اینکه سیستم بانکی ایران در تحریم‌های خارجی به سر می‌برد و کار نقل و انتقال وجوه صادراتی سخت است، اما صادرکنندگان به تازگی از نوعی تحریم‌های داخلی نیز بهره‌مند شده‌اند؛ به این معنا که در کشورهای خارجی، خریداران کالاهای صادراتی از ارتباط گیری و واریز وجهی که به هر نوع مربوط به ایران یا صادرکنندگان ایرانی باشد، امتناع می‌کنند و نگران تحریم‌ها هستند؛ بنابراین عملا استفاده از شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور برای صادرکنندگان امکان‌پذیر نیست.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: این موضوع در ارتباط تجاری صادرکنندگانی که با کشورهای اروپایی مراوده داشته و به آنجا صادرات کالا انجام می‌دهند، بیشتر ملموس است، اما به تازگی، بانک مرکزی به نگرانی‌های صادرکنندگان در مورد وجوه صادراتی، دامن زده است.

وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: به تازگی در جلسه‌ای که صادرکنندگان با معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی داشته‌اند، گویا قرار است مکانیزمی از سوی بانک مرکزی ایجاد شود که وجوه صادراتی صادرکنندگان، تنها به بانک‌های ایرانی غیرتحریمی که شامل شعب خارج از کشور نیز هستند، واریز شود اما نکته اصلی این جا است که شعب بانک‌های غیرتحریمی ایرانی، در تمام کشورهای طرف معامله صادرکنندگان ایرانی، وجود ندارد، و از همه مهمتر خریداران خارجی حاضر به ارتباط با بانک‌های ایرانی نیستند.

به اعتقاد لاهوتی، این تصمیم می‌تواند مجددا نگرانی‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد کند و احتمالا کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر راه‌اندازی بانک مشترک ایران و روسیه گفت: هنوز از راه‌اندازی بانک مشترک ایران و روسیه خبری نیست تا بتوان مبادلات تجاری دو کشور را به روبل و ریال انجام داد.