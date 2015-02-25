اقدامات فرهنگی و دینی باید ارتقا یافته و علمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا حشتمی شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی حضرت زینب(س) با نام شکوه شکیبایی با تبرک میلاد اسوه صبر و تقوا و روز پرستار افزود:امید است با برپایی چنین مجالسی خدمتی به حضرت زینب کبری (س) داشته باشیم و این برنامه مورد توجه حضرت زینب قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: بخش عمده فعالیت های این معاونت در حوزه دین است و در حوزه قرآنی از ابتدای دولت تدبیر و امید برای جوانان برنامه های جذاب و علمی برگزار شده است.

حجت الاسلام حشمتی با اشاره به برنامه های برگزار شده برای جوانان گفت: به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) دو روز گذشته برنامه ای برای جوانان در جنوب کشور برگزار شد و فردا جشنواره قرآن در تبریز برگزار می شود که در حاشیه آن نمایشگاه شهریار و قرآن بر پا می شود.

وی با تاکید بر نهادینه کردن مقوله صبر به عنوان فرهنگ در جامعه بیان کرد: حضرت زینب کبری(س) الگوی صبر، ایثار و مقاومت است.



معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد:این جشنواره شروع و مقدمه ای برای این استان ولایی است که عشق و علاقه فراوانی به ائمه اطهار دارند و دبیر خانه این جشنواره در زنجان دائمی خواهد شد و رشته های شرکت کننده در آن بیشتر می شود.

وی با اشاره به ارسال بیش از ۴۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره گفت: با توجه به درخواست هایی که از دیگر کشور ها برای حضور در این جشنواره وجود دارد امید است بعد بین المللی آن گسترش یابد.

همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به حمایت های بی دریغ امام جمعه و استاندار و وزارت فرهنگ و ارشاد برای برگزاری این جشنواره ابراز کرد: این جشنواره زمینه ساز یک جریان فکری گسترده شده است.

وی با اشاره به اینکه حضرت زینب(س) همچون چشمه ای پاک انسانهای معنویت خواه را سیراب می کند افزود: معارف و آموزه های دینی جایگاه بی بدیلی در منظومه فکری و فرهنگی جامعه دارد و در جامعه اسلامی باید به بهره گیری از الگوهای دینی و ارزشی پرداخت.

مقدم خاطر نشان کرد: این جشنواره با همکاری‌های اصحاب فکر و هنر استان زنجان و وزارت ارشاد برای نخستین بار در کشور برگزار شده است و برگزاری جشنواره‌های آئینی به عنوان رویداد بزرگ فرهنگی سبب تعمیق فرهنگ و پویایی می شود.