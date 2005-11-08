هنوز درباره وزرا به جمع بندي نرسيده ام // شايد رييس جمهور ليست وزراي پيشنهادي خود را پس بگيرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نادران در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص موضع وي درباره وزراي پيشنهادي از جمله وزير نفت گفت: من در حال بررسي و تحقيق هستم و هنوز نمي توانم موضع صريح خود را اعلام كنم.

از اين عضو كميسيون انرژي سوال شد كه آيا در جلسه راي اعتماد فردا در مقام مخالفت با وزرا صحبت خواهيد كرد يا خير، كه وي پاسخ داد: بايد ببينيم تا فردا چه اتفاقي مي افتد. هنوز هيچ چيز معلوم نيست و شايد رييس جمهوري ليست وزراي پيشنهادي خود را پس بگيرد!

از نماينده تهران همچنين در خصوص وضعيت فرشيدي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش سوال شد.

نادران در پاسخ گفت: يكسري گزارش هايي رسيده است كه بايد آن را مطالعه كنم تا بتوانم به يك جمع بندي برسم.

وي در پاسخ به طرح اين شايعه كه گفته شده وزير آموزش و پرورش سهم يكي از نمايندگان شاخص و وزير نفت سهم يكي ديگر از آنهاست، گفت: اينگونه نيست؛ زيرا احمدي نژاد در اين خصوص با هيچ كس رايزني نكرده است.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان در خاتمه و در پاسخ به اين كه آيا نمايندگان در راي اعتماد به 4 وزير مصلحت سنجي خواهند كرد يا خير؟ گفت: مصلحت چيز بدي نيست، اما ابعادي دارد كه بايد درست شناخته شود.