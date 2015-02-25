زنجان در حوزه نشریات و رسانه ها پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات شامگاه سه شنبه در جمع فعالان اصحاب و هنر افزود: ارتقاء فرهنگ و هنر جزو ضروریات است و نباید از آن غافل شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در استان زنجان با وجود مشکلات اقتصادی در این حوزه ۵۰ نشریه در حال انتشار است که نشان می‌دهد فعالان این عرصه اهتمام ویژه‌ای به این بخش دارند و رسانه ها بسیار فعال و پویا هستند.

رئیس خانه مطبوعات استان زنجان با بیان اینکه اقتصاد نشریات استان زنجان نحیف و ضعیف است، گفت: در حوزه اقتصادی نشریات باید تحولی صورت بگیرد زیرا اعتبارات در این بخش کم و در مقابل مطالبات زیاد است که می‌توان با تقویت تفکر مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی تحولی در این حوزه ایجاد کرد.

بیات بابیان اینکه رسانه ها نقش بسیار موثری در پویایی و اقتصاد جامعه دارند ولی از نظر اقتصادی بسیار ضعیف هستند، افزود: خبرنگاران و اصحاب فرهنگ و هنر به عنوان فرهیختگان جامعه هستتند و باید از لحاظ اقتصادی مشکلی نداشته باشند.

همچنین نماینده هنرمندان استان زنجان و نماینده اصحاب هنر گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فضای هنری در کشور و استان تغییر کرده و باب آشتی اصحاب هنر با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد در استان گشوده شده و باید در این دولت این مهم تقویت شود.

محمود نظر علیان افزود: هنرمندان سرمایه‌ها و رهبران فکری یک جامعه هستند و از این رو باید به آنها توجه کرد.

وی یاد آورشد: باید خصلت تحمل مخالف و موافق را در جامعه اشاعه داد تا این مهم در فرهنگ کشور نهادینه شود.

در ادامه این جلسه نماینده کارگروه‌های فرهنگ و جامعه در استان زنجان گفت: به تعبیر قاطعانه‌ای می‌توان گفت جمع حاضر در این جلسه خزانه فرهنگی استان هستند که در تقویم تاریخی استان زنجان بی سابقه است.

اصغر حاج علی اکبری گفت: در این راستا برای بهره‌مندی از ایده‌های کارشناسان، ارتقاء سطح دانش و بینش عمومی مردم و بارور ساختن استعدادهای هنری مردم ما کار گروه ۱۴ گانه را تشکیل دادیم تا با این کار از هرد چمعی برای ارتقای این حوزه استفاده کنیم.

نماینده تشکلها و موسسات قرآنی نیز گفت: زنجان شهر حماسه‌ها است که به برکت غواصان دریادل بدون اینکه دریایی داشته باشد این عنوان را گرفته است و باید علوم قرآنی در چنین استانی توسعه پیدا کند.

مهری خدیری گفت: در حال حاضر استان زنجان دارای ۴۰ موسسه قرآنی، ۲۵ شعبه جامعة‌القرآن فعال و ۲۳ مدرسه قرآنی است.

در ادامه نماینده حوزه نشر کتاب در استان زنجان هم گفت: یکی از رسالت‌های اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت از اهل قلم و نویسندگان است که در دو سال اخیر یعنی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اقدامات چشمگیری صورت گرفته است.

حسن حسینعلی گفت: متاسفانه تاخیر در صدور مجوزها برای چاپ کتاب مهمترین مشکل این صنف است که باید این مشکل رفع شود.