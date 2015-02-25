فرصت ترانزیت کالا به روسیه از مسیر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران، در یادداشتی عنوان کرد: به دنبال تشدید تحریم های بین المللی علیه روسیه در بخش های تجاری و اقتصادی، از یکسو فضای مناسبی هم بلحاظ صدور کالا به این کشور از سوی ایران مهیّا شده است و از سوی دیگر در حوزه ارائه سرویس های مناسب در بخش ترانزیت کالا از مبدأ کشورهای صادرکننده و یا تأمین کننده کالا و از مسیر ایران فرصت های قابل توجهی برای کشورمان فراهم گردیده است.

بازار ۱۴۳ میلیون نفری کشور روسیه و واردات بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری این کشور(آمارسال ۲۰۱۲-ITC) برای بسیاری از کشورهای تولیدکننده کالاهای مورد نیاز این کشور جذّاب می باشد. واردات بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار کالای صنعتی، بیش از ۵۲ میلیارد دلارمحصولات شیمیایی و پتروشیمی و سلولزی، بیش از ۲۹ میلیارد دلار محصولات معدنی، بیش از ۲۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی، بیش از ۱۶ میلیارد دلار مواد غذایی و بیش از ۱۵ میلیارد دلار محصولات نساجی و صنایع دستی توسط کشور روسیه، مزیت های فراوانی را برای کشورهای صادرکننده کالا فراهم ساخته است.

اگرچه از مجموع کل واردات کالاها توسط روسیه تنها بازار ۴۲ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی و غذایی آن می تواند بعنوان یکی از فرصتهای مناسبی برای تولیدات صادراتی کشورمان باشد لیکن درصورت انجام توافقات مناسب دوجانبه و چند جانبه ایران با کشورهای صادرکننده کالا به روسیه و نیز تسهیل مسیرترانزیت و صادرات مجدد کالا از طریق کشورمان، می توانیم از فرصت های فعلی بازار روسیه برای رونق تولید و خدمات کشور بهره برداری مناسب نماییم.

در این میان، اگرچه صادرات مستقیم کالا از ایران به کشور روسیه به دلایل مختلف از جمله بالابودن سطح تعرفه با مشکلات و هزینه های سرباری مواجه است امّا درصورت ایجاد شرایط مناسب برای روانسازی مسیر ترانزیت کالا و انجام توافقات سیاسی و اقتصادی با کشورهای صادرکننده کالا به روسیه و تحرّک بیشتر تجّار ایرانی برای تامین کالای مصرفی روسیه از مبادی سایر کشورهای تولیدکننده کالا می توانیم به اهداف کلان تجارت خارجی کشور نائل شویم.