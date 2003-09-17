دهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس در اهواز آغاز به كار مي كند

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از امور رسانه اي جشنواره دهم، اين مراسم با حضور تعدادي از شخصيت هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي استان خوزستان، نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهر اهواز، مسئولان و مديران جشنواره و صدها تن از هنرمندان و نويسندگان عرصه تئاتر دفاع مقدس راس ساعت 30/10 صبح، در محل گلزار شهداي شهر اهواز برگزار مي شود.

در اين جشنواره كه بزرگترين گردهمايي و اجتماع هنرمندان عرصه تئاتر دفاع مقدس به شمار مي آيد، بيش از پانصد تن از نويسندگان و كارگردانان و كارشسناسان و متخصصان دفاع مقدس حضور دارند.

اين جشنواره، در پنج بخش " تئاتر صحنه اي " ، " تئاتر خياباني "، " تئاتر عروسكي " ، " تئاتر كودك و نوجوان " و " تله تئاتر" برگزار مي شود وطي برگزاري آن 49 نمايش از شهرستان هاي كازرون، فارس، قم، بوشهر، تبريز، سبزوار، زاهدان، كرج، تهران، مرند، اصفهان، بيجار، گرگان، اردبيل، شهركرد، ماسال، جيرفت، رشت و مهاباد بر روي صحنه مي روند.

برپايه اين خبر، در بخش صحنه اي 15 نمايش، در بخش كودك و نوجوان 5 نمايش، در بخش تئاتر خياباني 9 نمايش، در بخش تئاتر عروسكي 8 نمايش و در بخش تله تئاتر 12 نمايش در بخش مسابقه جشنواره حضور دارند.

علاوه بر اجراي نمايش هاي بخش مسابقه، سمينار آسيب شناسي تئاتر دفاع مقدس با حضور كارشناساني چون: قطب الدين صادقي، محمود عزيزي، هوشنگ هيهاوند، علي رضا خمسه، عبدالحي شماسي، فرشيد ابراهيميان و نصر الله قادري پيرامون محورها و مسائل كلان تئاتر دفاع مقدس و ضرورت ها و الويت هاي آن برگزار خواهد شد.

اين در حالي است كه طي روزهاي دوم و سوم جشنواره، ميزگردهاي تخصصي نيز با حضور صاحب نظران برپا مي شود. علاوه بر آن، همه روزه با حضور منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر و كانون ملي منتقدان كشور، جلسات نقد و بررسي نيز برگزار خواهد شد.