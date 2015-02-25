خنک سازی قطارهای متروی پاریس با فناوری ماهواره ای

به گزارش خبرگزاری مهر، متروی پاریس یکی از بزرگترین سیستم های پیشرفته خطوط ریلی زیرزمینی جهان به شمار می آید و حالا با آغاز به کارگیری فناوری خنک سازی ماهواره ها در ساختار قطارهای آن، بیش از پیش معروف شده است.

گیر افتادن در قطار مترویی که به هر دلیل سیستم برق آن قطع شده می تواند کابوسی ناراحت کننده و حتی عذاب آور باشد، به خصوص زمانی که قطار مملو از مسافر است. وجود انبوهی از سیستم های الکترونیکی و ماشینی که با تولید مقدار قابل توجهی گرما همراه است، قطارهای مترو را به سیستم های بزرگ تولید کننده حرارت در زمین تبدیل می کنند.

در چنین شرایطی که هیچ منفذی برای خروج گرمای شدید سیستم های مختلف قطارهای مترو وجود ندارد، به کارگیری فناوری خنک سازی مورد استفاده در ماهواره ها بهترین گزینه خواهد بود.

ماهواره ها همواره در معرض پرتوهای مخرب و داغ خورشید قرار دارند و درصورتیکه کاری برای خنک سازی آنها صورت نگیرد به راحتی تبخیر و نابود می شوند!

مهندسان آژانس فضایی اروپا برای حل این مشکل از سیستم سرمایشی پیشرفته ای استفاده می کنند که در آن خبری از قطعات متحرک (که انرژی قابل توجهی مصرف کرده و به نوبه خود گرما تولید می کنند) نیست. در این فناوری پیشرفته لوله هایی از جنس مس، فولاد ضدزنگ یا پلاستیک از مایعی مخصوص پر می شود که در بخش های مختلف ساختار ماهواره جاسازی شده و بدین ترتیب گرمای بخش های پرحرارت را به بخش های سردتر منتقل می کنند. از این طریق تعادل برودتی مناسبی در کل ساختار آن ایجاد می شود.

به گفته مهندسان اسا، از آنجا که در این روش نیازی به استفاده از پمپ نیست بهره گیری از آن به مراتب راحت تر از هر سیستم خنک کننده دیگری است و حالا استفاده از آن برای خنک سازی متروها در پاریس استفاده آغاز شده است.