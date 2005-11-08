پيشرفت در فناوري هاي نوين علوم پزشكي نيازمند تعيين اولويت ها است // اراده نخبگان كشور در سطوح اجرايي و علمي سرنوشت ساز است

دكتر علي مصطفايي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" اظهار داشت: در صورتي كه اولويت هاي خاصي را در بخش پزشكي تعريف كنيم و براي آنها بودجه كافي و قوانين تسهيل كننده در نظر بگيريم مي توانيم به توليد فناوري هاي نوين در اين بخش اميدوار بود و حتي متخصصين علاقه مند از ساير كشورها را نيز مي توان به كشور جذب كرد.

وي اضافه كرد: بهتر است به جاي پرداختن به علل و عوامل غفلت و عقب افتادگي كشور به حركتي كه در سال هاي اخير در راستاي جهش علمي شكل گرفته توجه داشت.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: تحقيق و تلاش خستگي ناپذير نخبگان و توانمندي هاي بالقوه اين مرز و بوم مي تواند نويد بخش حياتي دوباره باشد و تجربه شيريني را كه در كشورهاي ديگر اتفاق افتاده، در ايران متجلي سازد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر در ميان متخصصين كشور نسلي از افراد غيرتمند بوجود آمده اند كه ضمن درك موقعيت فعلي مملكت در جهان، توانمندي لازم براي اجراي اين برنامه و پيمودن اين راه دشوار را دارند. اين نسل كه نفع و ضرر جامعه با آنها گره خورده است و شكست جامعه را به منزله شكست خود مي دانند و انگيزه لازم را براي اجراي چنين تحولي دارند.

در حال حاضر در ميان متخصصين كشور نسلي از افراد غيرتمند بوجود آمده اند كه ضمن درك موقعيت فعلي مملكت در جهان، توانمندي لازم براي اجراي اين برنامه و پيمودن اين راه دشوار را دارند

مصطفايي دستيابي به اهداف بلند مدت پيشرفت كشور را در گرو داشتن اختيارات فرابخشي و فراسازماني برشمرد و افزود: اگر مديريت فناوري ها مجبور باشد تحت نظارت مديريت سازماني عمل كند، مجبور است سرعت مجموعه را با سرعت سازمان هماهنگ كند زيرا در غير اين صورت نظام سازمان دچار اغتشاش و اختلال خواهد شد و براي حل اين مشكل لازم است مديران فناوري هاي متعدد براي اينكه بتوانند شتاب مورد انتظار را به مجموعه خود بدهند بايد از امتيازات خاصي برخوردار باشند.

وي تأكيد كرد : در قرن انقلاب جهاني فناوري، اراده نخبگان كشور در سطوح اجرايي و علمي سرنوشت ساز بوده و مي تواند با ورود قدرتمند در چنين صنعتي، بخش عمده اي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي جامعه همچون اشتغال و رفاه را برطرف سازد و بار سياسي قابل توجهي را به همراه داشته باشد.

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه تغييرات سياسي مداوم و به دنبال آن تغييرات اقتصادي و اجتماعي را موجب خروج افراد متخصص و فرهيخته از كشور به دليل عدم ثبات در برنامه ريزي و سياست گذاري ها دانست و افزود: اين امر باعث مي شود از توان و تجربه اين افراد به شكل مطلوبي استفاده نشود.

وارد نشدن بخش خصوصي به عرصه حمايت از فناوري هاي نوين در علوم پزشكي موجب خواهد شد پروژه ها به علت بودجه ناكافي به نتيجه مطلوب نرسد و كار و فعاليت محققين تنها به بخش هاي دانشگاهي و دولتي منتهي شود

وي اظهار داشت : اگر شرايط مساعدي در مسير توجه به فناوري هاي نوين در بخش پزشكي ايجاد شود، بخش خصوصي با تمايل و اطمينان بيشتري وارد اين عرصه مي شود اما بايد در ابتدا دولت بايد با سرمايه گذاري مناصب وتصويب قوانين تسهيل كننده زمينه ادامه كار توسط بخش خصوصي را فراهم كند.

اين استاد دانشگاه وارد نشدن بخش خصوصي را به عرصه حمايت از فناوري هاي نوين در علوم پزشكي را موجب راكد ماندن پروژه ها ذكر كرد و ياد آور شد: در اين صورت پروژه ها به علت بودجه ناكافي به نتيجه مطلوب نمي رسند و كار و فعاليت محققين تنها به بخش هاي دانشگاهي و دولتي منتهي مي شود كه در دراز مدت به رشد منفي بخش هاي صنعتي مرتبط با فناوري هاي جديد منجر خواهد شد.

وي در پايان توجه به ريسك پذيري سرمايه گذاري در فناوري هاي نوين در علوم پزشكي، سياست هاي تشويقي دولت مانند معافيت هاي مالياتي و پرداخت وام هاي كم بهره به بخش خصوصي را در ايجاد تمايل و انگيزه بيشتر بخش خصوصي ضروري خواند.