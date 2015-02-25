اولین نشست کارگروه توسعه دولت الکترونیک در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در این نشست که عصر سه شنبه برگزار شد، با اشاره بر ضرورت توسعه دولت الکترونیک در استان اظهار داشت: استان گیلان از ظرفیت و توانمندی بالایی در این بخش برخوردار است که باید با بهره گیری از این استعدادها در سکوی برتر توسعه دولت الکترونیک قرار گیریم.
وی شفافیت، چابک سازی، جلوگیری از فساد اداری، جلوگیری از رفت و آمد غیر ضروری در ادارات، اشتغال پایدار و بهرهگیری بیشتر از متخصصین را از جمله مزیتهای دولت الکترونیک دانست و بر ضرورت همکاری تمامی مدیران در تحقق کامل دولت الکترونیک در استان تأکید کرد و افزود: دولت الکترونیک باید در تمامی ادارات اجرایی شود و سازمانها باید در جهت تحقق این مهم از همکاری لازم برخوردار باشند.
نجفی تاکید کرد: باید با آموزشهای لازم و اطلاع رسانی مناسب زمینه آگاهی و آموزش مردم را در این باره فراهم کنیم و صدا و سیما و رسانه ها می تواند نقش مؤثری را در این راستا ایفاء کنند.
استاندار گیلان گفت: در اجرای طرح دولت الکترونیک نباید سازمانهای متولی تنها به تشکیلات خود منحصر شوند و از بخش نگری بپرهیزند.
نجفی گفت: فرمانداران میبایست کارگروههای توسعه دولت الکترونیک شهرستان را به صورت منظم تشکیل دهند.
مديركل ارتباطات و فناوری اطلاعات گيلان نيز در اين نشست اجرای دولت الکترونیک را یک پروژه ملی دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح در تمامی ابعاد جامعه اثر گذار خواهد بود.
سيروس رضایتی نظام اداری را از جله مؤلفههای توسعه هر کشور دانست و افزود: اگر نظام اداری چابک و کارآمد باشد موتور محرکه ای برای توسعه کشور خواهد بود واجرای دولت الکترونیک نقش مهمی را در این زمینه ایفاء می کند.
وی اظهار داشت: استان گیلان در برنامه ششم به عنوان قطب IT کشور مطرح است.
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