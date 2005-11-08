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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۴۶

رقابتهاي كاراته قهرماني جوانان و اميدهاي جهان - قبرس

سرمربي تيم ملي كاراته اميد ايران: كم تجربگي تنها مشكل تيم اعزامي است

با تلاش مجموعه تيم ملي موفق شديم كليه برنامه هاي ارايه شده به فدراسيون كاراته را انجام دهيم.

شهاب سلطاني سرمربي تيم ملي كاراته اميد ايران دوشنبه شب قبل از ترك تهران به خبرنگار" مهر" گفت: بچه ها خوب هستند، آماده و سرحال ومترصد شروع مسابقات مي باشند. تنها مشكل، آسيب ديدگي هاشميان بود كه  با تلاش كادرپزشكي تيم ملي تا حدودي اين مشكل رفع شده است، ولي بالاجبار ازاو تنها در وزن خودش استفاده مي كنيم و براي جلوگيري ازتشديد آسيب ديدگي او را دركوميته تيمي بكارنخواهيم گرفت.

وي درمورد نحوه انجام اردوها گفت: همه چيزخوب بود، فدراسيون درحد توان خود برنامه هاي ما را اجرا كرد. ولي اگرمي توانستيم غير ازتركيه، اين تيم را به يك تورنمنت بين المللي ديگر اعزام كنيم، مي توانستيم در افزايش تجربه نفرات كمك موثري باشيم. كم تجربگي تنها مشكل اين نفرات هستند.

سلطاني درجواب اين سوال كه چه مقايسه اي از تيمي كه قهرمان جهان شد با تيم فعلي داريد، گفت: تجربه تفاوت اصلي دوتيم است. چرا كه آن نفرات با تجربه بودند، ولي بازيكنان اين تيم از آمادگي جسماني بهتري برخوردارند.

وي درپايان گفت: ما تمام تلاش خود را انجام داديم، بچه ها نيز با جديت درتمرينات شركت كرده و زحمت كشيده اند. اميدواريم بچه ها با كسب نتايج خوب حداقل مزد زحمات خود را بگيرند.

کد مطلب 250612

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