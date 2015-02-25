عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- نیروهای کرد سوری پس از درگیری با تروریستها توانستند بر دو منطقه «القبه» و «الجعده» در حومه شرقی حلب سیطره پیدا کنند.
- دور جدید گفتگوها در لیبی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.
- بر اساس آخرین نظرسنجی ها در آمریکا شمار کسانی که خواستار اعزام نیرو برای مبارزه علیه داعش در سوریه و عراق شده اند، افزایش یافته است.
- 21 نفر در حادثه رانش زمین در مناطق کوهستانی الجزایر کشته و زخمی شدند.
- دولت آمریکا برای نخستین بار از سال 1991 یک سفیر در کشور سومالی منصوب کرد.
- «جان کری» وزیرخارجه آمریکا روسیه را به دروغگویی در قبال جنگ در اوکراین متهم کرد.
- «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی: از هیچ تلاشی برای جلوگیری از توافق میان ایران و گروه 1+5 دریغ نمی کنم.
- روزنامه لبنانی السفیر: دیدار اوباما و امیرقطر بیانگر عدم تغییر سیاستهای آمریکا علیه سوریه است.
- محافل سیاسی در لبنان از شکست گفتگوهای «میشل عون» و «سمیر جعجع» درباره پایان دادن به بحران انتخابات ریاست جمهوری لبنان خبر دادند.
- درگیری داخلی میان اعضای گروه تروریستی داعش در مناطق عرسال و قلمون در مرزهای لبنان و سوریه شدت گرفته است.
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