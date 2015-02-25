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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۴۶

کامیاب در گفتگو با مهر:

سرما در کرمان هشت میلیارد و ۲۴ میلیون تومان خسارت برجای گذاشت

سرما در کرمان هشت میلیارد و ۲۴ میلیون تومان خسارت برجای گذاشت

کرمان - معاون عمرانی استاندار کرمان از بروز خسارت هشت میلیارد و ۲۴ میلیون تومانی در بخش های مختلف کرمان در اثر بارش برف و برودت شدید هوا خبر داد.

محمدجواد کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف و باران و کاهش شدید دمای هوا در سراسر استان کرمان طی چند روز اخیر اظهار داشت: خوشبختانه براساس آخرین گزارش های اعلام شده هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده است.

وی از خسارت ۵۱۳ میلیون تومانی در بخش راه استان کرمان خبر داد و افزود: همچنین در بخش کشاورزی سرما شش هزار و ۹۵۰ میلیون تومان خسارت بر جای گذاشت.

جانشین شورای مدیریت بحران استان کرمان تصریح کرد: طی چند روز اخیر ۱۸ میلیلون تومان در بخش آب روستایی، ۳۱۰ میلیون تومان در بخش برق، ۳۰۰ میلیلون تومان در بخش فضای سبز شهری و ۱۵۰ میلیون تومان نیز در بخش منابع طبیعی خسارت رخ داد.

معاون عمرانی استاندار کرمان یادآور شد: در مجموع هشت میلیارد و ۲۴ میلیون تومان به زیرساخت های استان کرمان خسارت وارد شده است.

کد مطلب 2506131

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