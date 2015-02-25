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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۴۹

تسلیت رییس تئاتر شهر برای درگذشت بهرام ریحانی

برای مردی که می‌گفت شادی حقیقی آرام و بی صداست

برای مردی که می‌گفت شادی حقیقی آرام و بی صداست

رییس مجموعه تئاتر شهر به مناسبت درگذشت هنرمند فقید زنده یاد بهرام ریحانی بازیگر جوان تئاتر کشورمان پیام تسلیتی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت پریسا مقتدی آمده است:

بدون تردید هنرنمایی ماندگار و خاطره انگیز جوان برومند و رعنای کشورمان زنده یاد بهرام ریحانی که  در بدترین شرایط جسمی  با اجرای نمایش«شادی حقیقی آرام و بی‌صداست» در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به عنوان آخرین حضور او در صحنه هستی بخش تئاتر ایران انجام گرفت، از یادها و یادگاری هایمان فراموش نخواهد شد.

روح بلند و مهربان بهرام ریحانی در همین مدت بود که به همه درس آزادگی ، صبر، استقامت و امید به آینده را داد. او بدون هیچ گمانی از این پس نمادی از امید و حقیقت برای خانواده تئاتر خواهد بود.

با نهایت تالم و تاثر مراتب تسلیت خود را به مناسبت درگذشت هنرمند محبوب و مهربان اهالی تئاتر زنده یاد بهرام ریحانی را اعلام کرده و از خداوند منان علو درجات الهی و برای خانواده وی صبر مسالت دارم .

روحش قرین شادی و رحمت باد

 

کد مطلب 2506135
علیرضا سعیدی

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