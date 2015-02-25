به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت پریسا مقتدی آمده است:

بدون تردید هنرنمایی ماندگار و خاطره انگیز جوان برومند و رعنای کشورمان زنده یاد بهرام ریحانی که در بدترین شرایط جسمی با اجرای نمایش«شادی حقیقی آرام و بی‌صداست» در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به عنوان آخرین حضور او در صحنه هستی بخش تئاتر ایران انجام گرفت، از یادها و یادگاری هایمان فراموش نخواهد شد.



روح بلند و مهربان بهرام ریحانی در همین مدت بود که به همه درس آزادگی ، صبر، استقامت و امید به آینده را داد. او بدون هیچ گمانی از این پس نمادی از امید و حقیقت برای خانواده تئاتر خواهد بود.



با نهایت تالم و تاثر مراتب تسلیت خود را به مناسبت درگذشت هنرمند محبوب و مهربان اهالی تئاتر زنده یاد بهرام ریحانی را اعلام کرده و از خداوند منان علو درجات الهی و برای خانواده وی صبر مسالت دارم .

روحش قرین شادی و رحمت باد