۱۱ داروی نوترکیب تا پایان دولت تولید می شوند

مصطفی قانعی در خصوص داروهای نوترکیب به خبرنگار مهر گفت: بخشی از تولید داروهای نوترکیب مربوط به کسب فناوری می شود که دانش و فناوری داروهای نوترکیب انجام گرفته است.

وی در ادامه افزود: روند ورود پرونده داروهای نوترکیب به سازمان غذا و دارو و ورود آن به بازار حدود شش ماه به طول می انجامد، لذا ساخت دارو به منزله ورود به بازار نیست ولو اینکه آماده باشد و مشکلی نداشته باشد.

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه حدودا ۱۱۰ داروی نوترکیب وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد تولید ۵۰ نوع داروی نوترکیب مقرون به صرفه است. همچنین ۶۰ داروی نو ترکیب تولید شده دیگر در دنیا سبد کالایی دارند و تولید می شوند.

دبیرشورای فناوری سلامت با بیان اینکه ما در کشور پرمصرف ترین داروها را تولید می کنیم، عنوان کرد: جمعا تولید ۳۰ نوع از داروهای نوترکیب در کشور قابل سرمایه گذاری دربخش خصوصی هستند که مقرون به صرفه است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر از ۳۰ داروی نوترکیب، ۱۹ دارو در بازار است و ۱۱ دارو باقی مانده است که تا پایان دولت تولید می شوند.

رئیس انستیتوپاستور ایران با تاکید بر اینکه ما در بحث نوترکیب ها از کشورهای دیگر عقب نیستیم، یادآورشد: نکته ای که در نوترکیب ها وجود دارد این است که به هرحال اگر صادرات ما به تدریج شکل بگیرد می توانیم سبد کالایی از داروهای نوترکیب را بیشتر کنیم.

به گزارش مهر، چندی پیش دبیرستاد زیست فناوری از ارائه ۹ داروی نوترکیب تا پایان سال خبر داده بود و عرضه این داروها به بازار تا پایان سال را قطعی دانست.