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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۵۴

قاسمی:

۲۰۰ گرم ماده مخدر شیشه در لاهیجان کشف و ضبط شد

۲۰۰ گرم ماده مخدر شیشه در لاهیجان کشف و ضبط شد

لاهیجان - فرمانده نیروی انتظامی لاهیجان گفت: ۲۰۰ گرم ماده مخدر شیشه از دو فروشنده مواد مخدر کشف و ضبط شد.

سرهنگ پاسدار محمود قاسمی در باره جزئیات دستگیری این افراد به خبرنگار مهر گفت: بر اساس گزارش های مردمی مبنی بر وارد شدن مقدار متنابهی مواد شیشه به شهرستان لاهیجان اقدامات لازم در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از شناسایی افراد توزیع کننده و حصول اطمینان از مجرم بودن آنها، با هماهنگی های به عمل آمده، برنامه ریزی های لازم برای دستگیری این دو نفر انجام شد.

قاسمی درباره نحوه شناسایی و دستگیری این دو نفر توضیح داد: طبق بررسی های به عمل آمده مشخص شد که این دو نفر عامل توزیع کننده شیشه، ساکن کرج  بوده و یک باب ویلای مسکونی واقع  در کوی شهید بهشتی (خالو باغ) لاهیجان را اجاره کرده اند.

وی ادامه داد: پلیس مبارزه با مواد مخدر با دریافت حکم دادستانی پس از ورود به منزل اجاره ای، دونفر به نام های «م- ج» و «م- ب» را که سرگرم استعمال و بسته بندی شیشه بودند دستگیر و از آنها ۲۰۰ گرم ماد صنعتی شیشه، یک ترازوی دیجیتال و تعداد زیادی بسته بندی مواد شیشه را کشف و ضبط کرد.

قاسمی گفت: این مجرمان پس از دستگیری به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

کد مطلب 2506141

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