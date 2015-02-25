تربیت قرآنی، محور برنامه های سازمان دارالقرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، روز گذشته ۵ اسفندماه با حضور در اجلاس معاونان فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در استانهای سراسر کشور، ضمن تبیین برنامه های سازمان و چشم انداز طراحی شده برای تحقق آنها در قالب «سند راهبردی» سازمان دارالقرآن الکریم، پیشنهادات معاونان فرهنگی سازمان را شنید وبه برخی از سؤالات آنها نیز پاسخ گفت.

قره شیخلو «نگاه معنا محور و رویکرد تربیتی»، «تعامل با دستگاه های حاکمیتی و حوزه مردمی»، «کادرسازی»، «گسترش شبکه تشکیلات مردمی قرآن»، «توسعه پژوهشهای قرآنی»، «توسعه فضای مجازی قرآنی» و ایجاد «شبکه تولید محصولات» قرآنی را از افقهای در نظر گرفته شده برای این سند نام برد و گفت: رویکرد اصلی سازمان در تمامی این موارد توجه به گسترش تربیت و سبک زندگی قرآنی است و در این راه نیازمند تعامل و همکاری با سایر بخشهای سازمان تبلیغات اسلامی است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به توسعه فعالیتهای سازمان تبلیغات در مدت مدیریت حجت الاسلام خاموشی بر این مجموعه افزود: در این مدت سازمان تبلیغات تبدیل به پردیسی بزرگ از بخش های مختلف فرهنگی شده است که هر یک از آنها برای رسیدن به اهدافش نیازمند تعامل با بخش های دیگر است.

وی تصریح کرد: تلاش برای ارتقای جایگاه سازمان دارالقرآن در تصمیم سازی فعالیتهای قرآنی و داشتن نیم نگاهی به فعالیت در عرصه بین الملل نیز از دیگر محورهایی بود که قره شیخلو در این جلسه مطرح کرد.

رئیس سازمان دارالقرآن اظهارداشت: نقش سازمان دارالقرآن در تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، تقاضای چاپ و توزیع قرآن در استانها، لزوم گسترش ارتباط موسسات قرآن با مساجد، لزوم ایفای نقش سازمان دارالقرآن در تربیت معلم قرآن برای آموزش و پرورش، نقش و شأن اتحادیه موسسات قرآنی، گسترش سجایای اخلاقی در بین جامعه قرآنی کشور، توجه بیشتر سازمان به موضوع تفسیر، لزوم فعالیت سازمان در فضاهای اجتماعی مجازی، افزایش حساسیت مردم نسبت به فعالیتهای قرآنی و سهم استانها از بودجه اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی نیز از اهم مواردی بود که توسط معاونان فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها مطرح شد.

وی تصریح کرد: نظم و انسجام موجود در فعالیتهای سازمان دارالقرآن و حرکت جهادی این سازمان در عرصه قرآنی کشور از دیگر مواردی بود که معاونان فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در این جلسه مطرح و بر آن تأکید کردند.

مشروح این گزارش به زودی بر روی سایت تلاوت منتشر می شود.